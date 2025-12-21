Δεν έχουν τέλος οι αφίξεις μεταναστών στην Κρήτη, καθώς και σήμερα πάνω απο 100 ανθρωποι έφτασαν στην Γαύδο και μεταφέρθηκαν στην Αγυιά.

Δύο επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σήμερα, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ με τη συνδρομή δυνάμεων της FRONTEX.

Στην πρώτη επιχείρηση, σκάφος της FRONTEX εντόπισε και διέσωσε 114 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.

Στη δεύτερη επιχείρηση, αεροσκάφος της FRONTEX εντόπισε 28 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Ακολούθησε μεταφορά τους στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου, με τη συνοδεία σκάφους της FRONTEX.