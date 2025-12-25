Ανήμερα των Χριστουγέννων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πραγματοποίησε επίσκεψη σε εφημερεύοντα νοσοκομεία, μαζί με τον υφυπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους και τη γενική γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδου, με στόχο, όπως ανέφερε ο ίδιος να στηρίξουν συμβολικά εργαζόμενους του ΕΣΥ και ασθενείς στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μοιράζοντας γλυκά και ανταλλάσσοντας ευχές.



«Λίγη καλή διάθεση και λίγο χαμόγελο πάντα βοηθούν. Καλά Χριστούγεννα», καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας.

