Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα παραμένουν στα μπλόκα και τις μέρες των Χριστουγέννων, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι κινητοποιήσεις τους δεν σταματούν και ότι είναι έτοιμοι να τις εντείνουν, εφόσον τα αιτήματά τους συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα.

Όπως υποστηρίζουν, όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής δεν αγγίζουν την ουσία των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, γεγονός που καθιστά –κατά την εκτίμησή τους– αναπόφευκτη την κλιμάκωση μετά τις γιορτές. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν σε νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, η οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα την Κυριακή.

Ανοικτά τα μπλόκα

Στο μεταξύ, η κυκλοφορία στα περισσότερα σημεία όπου έχουν στηθεί αγροτικά μπλόκα διεξάγεται πλέον χωρίς σοβαρές δυσκολίες. Σε κομβικά τμήματα του εθνικού οδικού δικτύου, τα μέτρα έχουν χαλαρώσει ώστε να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Περιμετρικής Οδού της Πάτρας, όπου από την παραμονή των Χριστουγέννων δόθηκε στην κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Τα αγροτικά μηχανήματα, τα τρακτέρ και τα φορτηγά μετακινήθηκαν στα άκρα του δρόμου, με αποτέλεσμα να αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό η ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Ανήμερα τα Χριστούγεννα, πολλοί οδηγοί που περνούσαν από το σημείο κορνάριζαν σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, ενώ αρκετοί σταμάτησαν στο μπλόκο για να τους ευχηθούν «Καλά Χριστούγεννα», προσφέροντάς τους γλυκά, κρασί και ζεστό φαγητό.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στο δεύτερο μεγάλο μπλόκο της Δυτικής Ελλάδας, στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας. Από το απόγευμα της Τετάρτης (24/12), στην Ιόνια Οδό έχουν δοθεί στην κυκλοφορία δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση. Τόσο στο μπλόκο της Πάτρας όσο και σε εκείνο του Αγγελοκάστρου, οι αγρότες αναμένεται να συζητήσουν και να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους το βράδυ της Παρασκευής (26/12), στο πλαίσιο των συντονιστικών τους και της πανελλαδικής σύσκεψης.

Συνέλευση των αγροτών της Θεσσαλίας

Την ίδια ώρα, συνέλευση των αγροτών της Θεσσαλίας προγραμματίζεται για το μεσημέρι του Σαββάτου (27/12), στις 12:00, στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα. Εκεί θα καθοριστεί η στάση τους ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης, αλλά και οι επόμενες κινήσεις τους.

Παρά τη δυναμική των κινητοποιήσεων, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν επιθυμούν να δημιουργήσουν προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων των εορτών. Όπως τονίζουν, θα μεριμνήσουν ώστε να διευκολυνθούν τόσο οι αναχωρήσεις όσο και οι επιστροφές πριν και μετά την Πρωτοχρονιά.

Εκτροπές

Στο πλαίσιο αυτό, τα οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω της πόλης της Λάρισας, από την παλαιά εθνική οδό, και επανέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον κόμβο της Γυρτώνης. Αντίστοιχα, για τα οχήματα που κινούνται από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, η εκτροπή γίνεται στον κόμβο του Πλατυκάμπου, με επανείσοδο στην εθνική οδό από τον κόμβο Κιλελέρ. Οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή (26/12).