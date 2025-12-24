Οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό συνεχίζονται και έγιναν, πλέον, γνωστές και οι λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητά του.

Η τοποθέτηση της πρώτης εξέδρας πριν δύο μέρες έχει ως αποτέλεσμα να αρχίζει σιγά-σιγά να αποκτά μορφή γηπέδου το έργο, με το χρονοδιάγραμμα να λέει πως θα πρέπει να είναι έτοιμο τον Μάιο του 2027, για να μπουν σε αυτό οι «πράσινοι» από τη σεζόν 2027-28.

Οι εργασίες, όπως προαναφέρθηκε, συνεχίζονται και γίνονται σιγά-σιγά γνωστές και διάφορες λεπτομέρειες, σημαντικές, όπως για παράδειγμα η χωρητικότητά του. Το νέο γήπεδο, λοιπόν, του Παναθηναϊκού θα φιλοξενεί 39.074 θεατές και από εκεί και πέρα τα δεδομένα, αναλυτικά, είναι τα εξής…

Στην δυτική εξέδρα θα υπάρχουν 12.356 θέσεις, με τις 5.448 στο κάτω διάζωμα, τις 3.074 στο μεσαίο και τις 3.185 στο πάνω. Ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο διάζωμα θα υπάρχουν σουίτες με 648 θέσεις, ενώ στην εξέδρα αυτή θα υπάρχουν και οι θέσεις για τα δημοσιογραφικά και τα τηλεοπτικά συνεργεία.

Η ανατολική εξέδρα θα φιλοξενεί 13.080 θεατές, με τους 5.563 να είναι στο κάτω διάζωμα, τους 3.114 στο μεσαίο και τους 3.757 στο πάνω. Και εδώ θα υπάρχουν σουίτες με 646 θέσεις.

Τέλος, τα δύο πέταλα θα έχουν χωρητικότητα 6.819 θεατών το καθένα, με τις 3.913 θέσεις να είναι στο κάτω διάζωμα και τις 2.906 στο πάνω.