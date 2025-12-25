Ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Λέρο ανήμερα των Χριστουγέννων, αιφνιδιάζοντας τους κατοίκους του νησιού.

Το φαινόμενο ήταν εντονότερο στην περιοχή του Λακκιού, όπου η παραμονή των εορτών κύλησε με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, προετοιμάζοντας το έδαφος για την επιδείνωση του καιρού.

Το χαλάζι κάλυψε δρόμους και υπαίθριους χώρους, διαμορφώνοντας ένα ασυνήθιστο λευκό σκηνικό και δίνοντας ξεχωριστό τόνο στον εορτασμό των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, δεν αναφέρθηκαν σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία, ωστόσο οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με αυξημένη προσοχή λόγω των συνθηκών.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος Λέρου Τιμόθεος Κωττάκης, στέλνοντας παράλληλα ευχές, ενημέρωσε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε συνεχή κινητοποίηση, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποκατάσταση της κανονικότητας.