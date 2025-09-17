Νέες κατηγορίες ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς η έρευνα εξετάζει έξι ακόμη απόπειρες ανθρωποκτονίας. Οι περιπτώσεις αυτές δεν αφορούν άλλα μωρά, σύμφωνα με όσα μετέδωσε η εκπομπή Live News, αλλά τα ίδια παιδιά που έχει ήδη ομολογήσει ότι σκότωσε.

Πριν τα δολοφονήσει, τα βρέφη είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συγκεκριμένα συμπτώματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν αντιμετώπιζαν προβλήματα επιληψίας, όπως αρχικά θεωρούσαν οι γιατροί, αλλά είχαν υποστεί απόπειρες πνιγμού που δεν ολοκληρώθηκαν.

Η Αστυνομία έχει πλέον σκιαγραφήσει τον μηχανισμό που φέρεται να χρησιμοποιούσε η κατηγορούμενη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, που αναφέρουν πως πίεζε τα βρέφη στον θώρακα και ταυτόχρονα έφραζε τις αναπνευστικές οδούς τους. Ο συγκεκριμένος μηχανισμός θανάτου τεκμηριώνεται και από το πόρισμα του νευρολόγου της ΕΛ.ΑΣ., πάντα κατά τις πληροφορίες αυτές, που προσθέτουν πως είχε επιχειρήσει δύο φορές να πνίξει το μωρό της Κατερίνας και τέσσερις το δικό της παιδί.