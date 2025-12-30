Για το τραγικό συμβάν του θανάτου των τεσσάρων ορειβατών που χτυπήθηκαν από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια Όρη στη Φωκίδα, μίλησε ο ιατροδικαστής, Δημήτρης Γαλεντέρης.

Ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Action 24 ανέφερε για το αν υπάρχει περιθώριο αντίδρασης τη στιγμή μιας χιονοστιβάδας και κατά πόσο ήταν εφικτό να σωθούν οι τέσσερις ορειβάτες.

«Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τεχνικές επιβίωσης σε ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι και είναι έμπειροι σε αυτές τις καταστάσεις. Παρόλα αυτά όσο πιο μεγάλος είναι ο όγκος, καταλαβαίνετε ότι τόσο μειώνεται και αυτή η πιθανότητα, δηλαδή αυτές οι τεχνικές αρχίζουν και εκμηδενίζονται».

«Λόγω του ότι ακούμε ότι μέσα σε αυτή την ομάδα υπήρχε και έμπειρο άτομο, θεωρώ ότι ο όγκος του χιονιού ο οποίος τους καταπλάκωσε ήταν αρκετός για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν και να επέλθει ο θάνατος και των τεσσάρων. Δεν φαίνεται ότι κάποιος από τους τέσσερις κατάφερε να επιβιώσει, να γλιτώσει, να απεγκλωβιστεί για να καταφέρει να ζήσει», είπε ο ιατροδικαστής.

«Όταν βρίσκεσαι κάτω από μια χιονοστιβάδα, το θέμα δεν είναι να κρατήσεις το οξυγόνο σου γιατί αυτό θα στερέψει. Το θέμα είναι να μπορέσεις να απεγκλωβιστείς. Αναφορικά με το ποια τεχνική ακολουθήθηκε στη δεδομένη στιγμή δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε».

«Είναι λογικό που βρέθηκαν αγκαλιασμένοι γιατί βρίσκονταν κοντά ο ένας στον άλλον, ήταν ομάδα, περπατούσαν μαζί», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Γαλεντέρης.