Συγκλονιστικά είναι όσα ανέφεραν οι συγγενείς των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια, με την ιατροδικαστική έκθεση να σημειώνει ότι είχαν ασφυκτικό θάνατο, επειδή καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Ο θείος του Κωνσταντίνου Πατίκα, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι ποτέ δεν είχε ακούσει τον ανιψιό του να πηγαίνει για ορειβασία, πόσο μάλλον σε χιονισμένο βουνό, σε αντίθεση με τον αδερφό του που διέθετε εμπειρία.

«Ήταν παραμονή, ο αδερφός μου πήγαινε εκεί στη Λιβαδειά που ήταν, μου είπε, και μετά από λίγο με πήρε τηλέφωνο και μου λέει τελείωσε», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πατέρας της Δώρας είπε στην εκπομπή του Mega: «Είπε ότι κάπου θα πάει να κάνει αναρρίχηση, δεν μας είπε με ποιους όμως έφυγε, μίλησε και με το ξενοδοχείο. Κοιμήθηκαν πάνω σε ένα πανδοχείο στα Βαρδούσια και το πρωί ξεκίνησαν και ανέβηκαν το βουνό. Έφτασαν περίπου τα δύο τριακόσια (μέτρα) το βράδυ έγινε αυτό. Όλη μέρα είχε σήμα. Μετά από αυτό χάσαμε τα ίχνη. Προσπάθησαν να περάσουν τη χιονοστιβάδα. Σήμερα το πρωί θα ερχόταν εδώ».

Μεταξύ των τεσσάρων ορειβατών ήταν και ο Θανάσης Κολοτούρος, με καταγωγή από τα Λεχαινά. Ο 55χρονος ορειβάτης ήταν ιδιαίτερα έμπειρος και γνωστός στους κύκλους της ορειβασίας για τις πολλές και απαιτητικές αναβάσεις που είχε πραγματοποιήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα, ο άνθρωπος που κάλεσε τις Αρχές, ορειβάτης και εκείνος και φίλος του Γιώργου Δόμαλη, έχοντας καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, περιγράφει στο Live News όσα συνέβησαν τη μοιραία μέρα.

«Κατάλαβα ότι είχε συμβεί κάτι κακό», είπε μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, ο πατέρας του Γιώργου Δόμαλη είπε στο Live News:

«Χάλια είμαστε όλοι. (…) Έφυγα πολύ αργά την Πέμπτη το βράδυ, πέθανε ο πατέρας μου και τον έπαιρνα τηλέφωνο και ήταν κλειστό, ενημέρωσα κάτι φίλους του που είναι πάνω και άρχισε η έρευνα. Τον πήρε ο παππούς του, πέντε πέθανε ο παππούς, δέκα πέθανε το παλικάρι. Έχει πάει σε πιο δύσκολα σημεία. Την διαδρομή την ήξερε».

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης, καθώς οι διασώστες εντόπισαν τα θύματα θαμμένα κάτω από το χιόνι και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, στοιχείο που δείχνει ότι όλα συνέβησαν αιφνιδιαστικά.

Η 4μελής παρέα είχε ξεκινήσει το πρωί των Χριστουγέννων από το χωριό Αθανάσιος Διάκος με προορισμό την κορυφή Κόρακας, στα Βαρδούσια.

Οι καιρικές συνθήκες αρχικά χαρακτηρίζονταν καλές, ωστόσο η περιοχή είχε φρέσκο και ασταθές χιόνι, σε συνδυασμό με έντονο ανάγλυφο και μεγάλο υψόμετρο, παράγοντες που αποδείχθηκαν μοιραίοι.