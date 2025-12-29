Η ιατροδικαστική έκθεση απέδωσε τον θάνατο των τεσσάρων ορειβατών στα Βαρδούσια σε ασφυξία που προκλήθηκε, επειδή καταπλακώθηκαν από μεγάλες ποσότητες χιονιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν εντοπίστηκαν εξωτερικές κακώσεις και η εκτίμηση είναι ότι πέθαναν από ασφυξία, που προκλήθηκε όταν καταπλακώθηκαν από τη χιονοστιβάδα.

Σημειώνεται πως οι τέσσερις ορειβάτες – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – είχαν στόχο να φτάσουν στην κορυφή Κόρακας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα, επέλεξαν την τελευταία στιγμή να ακολουθήσουν πιο απαιτητικό και δύσβατο μονοπάτι. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν μέχρι ένα σημείο, ενώ στη συνέχεια χάνονταν απότομα, γεγονός που οδήγησε τις αρχές στο σενάριο της χιονοστιβάδας, το οποίο τελικά επιβεβαιώθηκε.

Οι σοροί εντοπίστηκαν λίγο πριν από την κορυφή, σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη. Όπως διαπιστώθηκε, βρέθηκαν όλοι μαζί, σχεδόν αγκαλιασμένοι, στοιχείο που δείχνει ότι η χιονοστιβάδα εκδηλώθηκε αιφνίδια και οι ορειβάτες δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Πώς έγινε η δύσκολη επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης των ορειβατών

Τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων, εξέφρασε ο Δημήτρης Ζάχος μιλώντας στην ΕΡΤ και τον Δημήτρη Κοτταρίδη, τονίζοντας ότι επρόκειτο για μία ιδιαίτερα απαιτητική και ψυχοφθόρα επιχείρηση σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Όπως ανέφερε, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ειδοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 26 Δεκεμβρίου, για την εξαφάνιση ατόμων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Αθανασίου Διάκου, στα όρη Βαρδούσια.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άμφισσας, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Λιδωρικίου, των ομάδων Ορειβασίας και Έρευνας – Διάσωσης της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης ΕΜΑΚ, ειδικού ερπυστριοφόρου οχήματος, ομάδας drones από τη Θεσσαλία, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας και Αναρρίχησης, καθώς και ελικοπτέρου που τέθηκε σε ετοιμότητα για συνδρομή.

Μετά από πολύωρες και συντονισμένες έρευνες, οι διασώστες εντόπισαν τέσσερα άτομα – τρεις άνδρες και μία γυναίκα – χωρίς τις αισθήσεις τους, σε δυσπρόσιτη, χιονοσκεπή περιοχή.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της 7ης ΕΜΑΚ, ο οποίος ήταν ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, ακολούθησε επίπονη και σταδιακή διαδικασία μεταφοράς των σορών σε ασφαλές σημείο, ώστε να καταστεί δυνατή η αεροδιακομιδή τους στη θέση Κίρρα Ιτέας, όπου και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα για τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.

Απαντώντας σε ερώτηση για το γεγονός ότι οι ορειβάτες ήταν έμπειροι και γνώριζαν την περιοχή, ο κ. Ζάχος τόνισε ότι η προσοχή είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζοντας το απρόβλεπτο των ορεινών όγκων, ακόμη και για ανθρώπους με μεγάλη εμπειρία.

Όπως ανέφερε, οι έρευνες είχαν στραφεί σε όλα τα πιθανά σημεία, συμπεριλαμβανομένων καταφυγίων και καλυβών, ωστόσο τελικά οι ορειβάτες εντοπίστηκαν ψηλά, κοντά στην κορυφή, σε περιοχή που είχε ήδη αναφερθεί από τις δυνάμεις διάσωσης.