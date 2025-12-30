Με τον δικό του χιουμοριστικό τρόπο και με ένα σκίτσο που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του στο Facebook λέει σήμερα, Τρίτη 30/12 ο Αρκάς.

Λίγο πριν την εκπνοή του 2025, ο λαός φαίνεται να γκρινιάζει για την πληρωμή των φόρων και έτσι ο προφήτης εξηγεί ότι πρέπει να πληρωθούν, γιατί αλλιώς πώς θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του κράτους που είναι απαραίτητοι για τη… συλλογή φόρων;

Ο διάλογος έχει ως εξής:

– «Δεν αντέχουμε άλλους φόρους, προφήτη»

– «Μην γκρινιάζετε, αν δεν καταβάλετε τους φόρους σας πως θα πληρωθούν οι υπάλληλοι του κράτους, που είναι απαραίτητοι για τη συλλογή των φόρων;»

Το σκίτσο του Αρκά