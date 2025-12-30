Τη δεύτερη διαδοχική τους νίκη σημείωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (30/12) οι Μπακς, επικρατώντας με 123-113 των Χόρνετς μέσα στη Σάρλοτ. Η ομάδα του Μιλγουόκι ανέβηκε στο 14-19 (8-8 εντός έδρας και 6-11 εκτός), με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να αγωνίζεται για λίγα λεπτά, αλλά να έχει εξαιρετική παρουσία, γεμίζοντας τη στατιστική του με 24 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 25 λεπτά, χωρίς να φορτσάρει.

Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ο Αντετοκούνμπο μπήκε στο παιχνίδι με εντυπωσιακό τρόπο, μοιράζοντας ασίστ σε τρίποντα των Πόρτερ και Τέρνερ, πριν τελειώσει δύο φάσεις με δυναμικά καρφώματα στο ένας εναντίον ενός.

Αγωνίστηκε για ένα πεντάλεπτο στην πρώτη περίοδο και επέστρεψε στο 13’, με το σκορ στο -3. Μέσα σε λίγα λεπτά οδήγησε την ομάδα του στο +5 με ασίστ. Στο ημίχρονο είχε 9 πόντους (4/6 δίποντα, 1/1 βολή) σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Στο πρώτο πεντάλεπτο της τρίτης περιόδου σημείωσε δύο καλάθια, ενώ επέστρεψε στο παρκέ 10:05 πριν το τέλος για να επιβάλει την παρουσία του.

Ο Ρίβερς τον απέσυρε 5:09 πριν από τη λήξη, με τους Χόρνετς να τρέχουν ένα μικρό 4-0, όμως ο Γιάννης επέστρεψε για το τελευταίο τρίλεπτο. Με καλάθι για το 109-118 «σφράγισε» τη νίκη στο 46’.

Στατιστικά Αντετοκούνμπο: