Συναγερμός έχει σημάνει στους Νάγκετς μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς στο παιχνίδι απέναντι στους Χιτ. Ο Σέρβος σούπερ σταρ δέχθηκε χτύπημα στο αριστερό γόνατο, έπεσε στο παρκέ εμφανώς σφαδάζοντας από τον πόνο και αποχώρησε πρόωρα για τα αποδυτήρια.

Στο Ντένβερ επικρατεί έντονη ανησυχία, καθώς άπαντες αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων που θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος. Η φάση προήλθε όταν ο Χάκιεζ χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ πάνω στον Τζόουνς, ο οποίος έπεσε άτσαλα πάνω στον Γιόκιτς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του σε μια ιδιαίτερα άτυχη στιγμή.

Ο «Joker», που διανύει ακόμα μία εντυπωσιακή σεζόν, στάθηκε άτυχος, με την ομάδα του να κρατά την ανάσα της ενόψει των εξελίξεων. Πριν αποχωρήσει από τον αγώνα, είχε προλάβει να καταγράψει 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ.