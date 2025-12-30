Ένας άνδρας, αγνώστων για την ώρα στοιχείων, μεταφέρθηκε νεκρός νωρίς το πρωί στο νοσοκομείο «Αττικόν», καθώς νωρίτερα τον είχε παρασύρει συρμός τρένου. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 07:00 το πρωί, σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από τον σταθμό των Άνω Λιοσίων, στη Ζωφριά της Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα στο ρεύμα προς Ασπρόπυργο.

Άγνωστο πώς ο άνδρας βρέθηκε να κινείται πεζός πάνω στις γραμμές του προαστιακού. Ο οδηγός δεν μπόρεσε να σταματήσει, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικοί και ΕΚΑΒ. Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Υπό εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.