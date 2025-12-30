Ο χρόνος για προσθήκες, διορθώσεις και διαγραφές στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, όπως εμφανίζονται στο Ε9, μετράει αντίστροφα και λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2026. Ένα λάθος στην επιφάνεια του ακινήτου, τον όροφο, το ποσοστό συνιδιοκτησίας μπορεί να ανεβάσει το ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν το επόμενο έτος οι φορολογούμενοι.

Για να αποφύγουν τυχόν έξτρα χρεώσεις, ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει αλλάξει η περιουσιακή τους κατάσταση, θα πρέπει πριν από την έκδοση του λογαριασμού να γίνει έλεγχος στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, όπως αποτυπώνονται στη δήλωση Ε9, προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη, κενά ή παραλείψεις που φουσκώνουν τον φόρο.

Τα περισσότερα λάθη εντοπίζονται στον όροφο, την έκταση των κύριων και βοηθητικών χώρων, τα εμπράγματα δικαιώματα, το ποσοστό συνιδιοκτησίας, τα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου και των κτισμάτων που βρίσκονται σε αυτά, καθώς και στους επαγγελματικούς χώρους.

Ειδικότερα, τα πιο συνηθισμένα λάθη που ανεβάζουν το λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ αφορούν τα εξής:

Η δήλωση βοηθητικών χώρων (αποθήκες, θέσεις στάθμευσης) ως κύριων, με αποτέλεσμα να χάνεται η έκπτωση 90%.

Η αναγραφή υπόγειων χώρων ως χώρων κύριας χρήσης.

Τα λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα σε κύριους ή βοηθητικούς χώρους.

Η μη συμπλήρωση του ορόφου, που οδηγεί αυτόματα στην εφαρμογή συντελεστή 6ου ορόφου.

Η παράλειψη χαρακτηρισμού κτισμάτων ως κενών, ημιτελών ή μη ηλεκτροδοτούμενων, με απώλεια έκπτωσης 60%.

Η μη αναγραφή γεωργικών ή επαγγελματικών κτισμάτων σε αγροτεμάχια, τα οποία φορολογούνται έτσι ως κατοικίες.

Η αναγραφή έτους αποπεράτωσης αντί του έτους οικοδομικής άδειας, που μειώνει την παλαιότητα και αυξάνει τον φόρο.

Η εσφαλμένη δήλωση εμπράγματου δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία).

Η μη δήλωση ποσοστού συνιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να υπολογίζεται κυριότητα 100%.

Η ένταξη παταριών που επικοινωνούν εσωτερικά με τον κύριο χώρο ως κύριοι χώροι.

Οι διορθώσεις

Οι αλλαγές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών των φορολογουμένων. Επιλέγεται το έτος δήλωσης και ακολουθεί η δημιουργία νέας δήλωσης Ε9, όπου γίνονται οι απαραίτητες μεταβολές στους πίνακες κτισμάτων, οικοπέδων και αγροτεμαχίων. Για κάθε εισαγωγή ή τροποποίηση απαιτείται πλήρης συμπλήρωση των περιγραφικών στοιχείων του ακινήτου, ο γεωγραφικός εντοπισμός του και, όπου προβλέπεται, η αναφορά στα στοιχεία των συμβολαίων.

Ποιοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση

Τροποποιητική δήλωση έως το τέλος Ιανουαρίου 2026 οφείλουν να υποβάλουν και όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν ή μεταβίβασαν ακίνητα μέσω αγοράς, δωρεάς, γονικής παροχής ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι είχαν μεταβολές στην επιφάνεια, τη χρήση ή τα εμπράγματα δικαιώματα των ακινήτων τους. Αντίθετα, όσοι ολοκλήρωσαν τις πράξεις τους ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myProperty δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια, καθώς οι σχετικές αλλαγές έχουν καταχωριστεί αυτόματα στο Ε9.