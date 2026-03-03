Οι αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα κεντρικά και βόρεια, η μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, οι άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις έως 5 μποφόρ και η περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Τρίτη 3/3.

Πιο αναλυτικά, την Τρίτη 3 Μαρτίου αναμένονται καλές καιρικές συνθήκες, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Περισσότερες θα είναι κατά περιόδους οι νεφώσεις στην κεντρική και κυρίως στη βόρεια χώρα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 14 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 16-18, στην Ήπειρο από 4 έως 15-16 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 2 έως 17-19, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 17 και τοπικά 20 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 15-17, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 5 έως 16-18 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 17-19 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι, τόσο στο Αιγαίο όσο και στο Ιόνιο, θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ, ενώ στην περιοχή των Κυθήρων και στα Δωδεκάνησα θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς άνεμοι θα πνέουν στα ηπειρωτικά.

Στον νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί, τοπικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18-19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και ενδέχεται να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.