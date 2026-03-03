Εκατοντάδες χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που βρίσκονται τις ημέρες αυτές μπροστά σε μια σημαντική αλλαγή καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην αυτόματη αντιστοίχιση των παλαιών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) με το νέο σύστημα πανευρωπαϊκό ταξινόμησης ΚΑΔ.

Η εν λόγω διαδικασία ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2026 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου δεκαήμερου του μηνός. Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης, δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση ενάρξεων, μεταβολών και διακοπών εργασιών μέσω των ψηφιακών εφαρμογών.

Η αυτόματη αντιστοίχιση γίνεται κεντρικά, χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια εκ μέρους του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Ωστόσο αυτό δεν τους απαλλάσσει από την υποχρέωση να ελέγξουν εκ των υστέρων ποιος είναι ο νέος ΚΑΔ, αλλά και να τον αλλάξουν ή να τον διορθώσουν έως την 1η Ιουνίου αν το κρίνουν αναγκαίο, χωρίς καμία κύρωση.

Ποιους αφορά

Η υποχρέωση αντιστοίχισης αφορά όλες τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και τις νομικές οντότητες ημεδαπές και αλλοδαπές) που δεν έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών.

Με άλλα λόγια, οποιοσδήποτε έχει ενεργό ΑΦΜ επιχείρησης ή επαγγελματικής δραστηριότητας έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας και εμπίπτει στη Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Πώς γίνεται η αυτόματη αντιστοίχιση

Σύμφωνα με αναλυτικό οδηγό τον οποίο εξέδωσε, η ΑΑΔΕ διενεργεί την αντιστοίχιση κεντρικά και αυτοματοποιημένα. Ωστόσο η λογική που ακολουθείται διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση:

αν ο παλιός κύριος ΚΑΔ υπάρχει και στη νέα ταξινόμηση, διατηρείται ο ίδιος. Οι τυχόν επιπλέον νέοι ΚΑΔ που αντιστοιχούν σε αυτόν καταχωρούνται ως δευτερεύουσες δραστηριότητες.

αν ο παλιός ΚΑΔ δεν υπάρχει στη νέα ταξινόμηση, επιλέγεται ως κύριος ο πρώτος αριθμητικά νέος ΚΑΔ που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνάφεια (με βάση τις επεξηγηματικές σημειώσεις). Οι υπόλοιποι δηλώνονται ως δευτερεύοντες.

αν υπάρχει ολική αναθεώρηση της ταξινόμησης, επιλέγεται ο νέος ΚΑΔ με τη μεγαλύτερη συνάφεια με τον υφιστάμενο, βάσει των επεξηγηματικών σημειώσεων.

αν δεν είχε προηγηθεί αντιστοίχιση παλαιού ΚΑΔ βάσει ταξινόμησης του 1997 με εκείνους που ισχύουν από το 2008, ο κωδικός αντικαθίσταται με τον καινούργιο ΚΑΔ βάσει της νέας ταξινόμησης του 2025.

Πώς γίνεται ο έλεγχος για τις αλλαγές

Μόλις ολοκληρωθεί η αντιστοίχιση, κάθε επαγγελματίας λαμβάνει:

μήνυμα στο myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή: Μητρώο & Επικοινωνία – Τα Μηνύματά μου

email στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο μητρώο

Για να δει τους νέους ΚΑΔ, ο φορολογούμενος θα κάνει είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς του στις ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ (μετά τις 10 Μαρτίου που αυτές θα επαναλειτουργήσουν) στη διαδρομή: myAADE – Μητρώο & Επικοινωνία – Βεβαιώσεις Μητρώου – Τρέχουσα Εικόνα Οντότητας/Επιχείρησης.

Διορθώσεις χωρίς πρόστιμο έως 1η Ιουνίου

Αν η αυτόματη αντιστοίχιση δεν αποτυπώνει σωστά τη δραστηριότητά τους, οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν δήλωση διόρθωσης έως την 1η Ιουνίου 2026, χωρίς κύρωση. Η ημερομηνία δήλωσης θα φέρει αυτόματα την ημερομηνία της αυτόματης αντιστοίχισης. Ωστόσο, για αλλαγές μετά την 1η Ιουνίου 2026, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 53 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ).

Η διόρθωση υποβάλλεται επίσης στις ψηφιακές εφαρμογές Μητρώου της ΑΑΔΕ, στη διαδρομή: myAADE – Μητρώο & Επικοινωνία – Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου – Στοιχεία Επιχείρησης ή/και Στοιχεία Εγκατάστασης Εσωτερικού – Νέα Δήλωση.

Ειδικές περιπτώσεις

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, αν η αυτόματη αντιστοίχιση δεν διενεργήθηκε ενώ είχε γίνει η αντιστοίχιση βάσει της ταξινόμησης των ΚΑΔ του 2008, υποβάλλεται ειδικό αίτημα έως την 1η Ιουνίου 2026 μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE, στη θεματική ενότητα Μητρώο, επιλέγοντας:

για τα φυσικά πρόσωπα: «Μεταβολή εργασιών φυσικού προσώπου που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE»

για τα νομικά πρόσωπα/οντότητες: «Μεταβολή εργασιών ημεδαπών/αλλοδαπών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE»

Επιπλέον, για αναδρομικές αλλαγές ΚΑΔ που αφορούν περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2026, η υποβολή μετά την 1η Μαρτίου γίνεται επίσης μέσω «Τα Αιτήματά μου» στο myAADE (Μητρώο), με τις ίδιες κατηγορίες αιτήματος ανάλογα με τον τύπο του φορολογούμενου, και με επισύναψη του εντύπου Δ211 και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

10 ερωτήσεις – απαντήσεις για τη διαδικασία μετάβασης στους νέους ΚΑΔ

Ο πλήρης οδηγός με συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις της ΑΑΔΕ για την διαδικασία μετάβασης στους νέους ΚΑΔ, αναφέρει τα εξής: