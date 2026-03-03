Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

🚨BREAKING: MASSIVE EXPLOSION AT US EMBASSY RIYADH pic.twitter.com/RNzHLhkAqr — Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) March 3, 2026

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.