 Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.