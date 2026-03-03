Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι οκτώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν κοντά στην πρωτεύουσα Ριάντ και στην πόλη Αλ Χαργκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας.
🚨BREAKING: MASSIVE EXPLOSION AT US EMBASSY RIYADH pic.twitter.com/RNzHLhkAqr— Spencer Hakimian (@SpencerHakimian) March 3, 2026
«Οκτώ drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν κοντά στις πόλεις Ριάντ και Αλ Χαργκ», ανέφερε μέσω X ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο υποστράτηγος Τούρκι αλ Μάλικι.
#بيان | المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي: اعتراض وتدمير 8 مسيَّرات بالقرب من مدينتَي الرياض والخرج. pic.twitter.com/deZwg9DK7r— وزارة الدفاع (@modgovksa) March 3, 2026