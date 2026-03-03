Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, πέντε ΙΧ συγκρούστηκαν μεταξύ τους στην παραλιακή λεωφόρο, στο ύψος της οδού Στρατηγού Σαράφη στον Άλιμο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Από τη σύγκρουση των οχημάτων ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο της Βούλας ενώ τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά, τα οποία διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Λόγω της σύγκρουσης των πέντε οχημάτων δημιουργήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Διενεργείται έρευνα για αίτια της σύγκρουσης των πέντε αυτοκινήτων.