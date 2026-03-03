Τα ψάρια είναι από τις πιο θρεπτικές τροφές. Είναι πλούσια σε συστατικά που μειώνουν τη φλεγμονή, στηρίζουν τη λειτουργία των μυών και των νεύρων και βοηθούν στη ρύθμιση παραγόντων κινδύνου για καρδιοπάθειες, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση και τα αυξημένα τριγλυκερίδια.

Ορισμένα ψάρια ξεχωρίζουν, γιατί προσφέρουν υψηλές ποσότητες ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και παράλληλα έχουν χαμηλά επίπεδα υδραργύρου. Ακολουθούν τα πέντε κορυφαία που αξίζει να βάλετε στο πιάτο σας, σύμφωνα με διατροφολόγους στο Health. Δύο μερίδες από τα παρακάτω ψάρια την εβδομάδα, μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά μακροπρόθεσμα…

1. Σολομός

Ο σολομός θεωρείται κορυφαία επιλογή για την καρδιά. Είναι ιδιαίτερα πλούσιος σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα DHA και EPA, τα οποία:

Μειώνουν τα τριγλυκερίδια

Βελτιώνουν τα επίπεδα χοληστερόλης

Περιορίζουν τη φλεγμονή

Αυτά τα «καλά» λιπαρά βοηθούν επίσης στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος και προστατεύουν από το οξειδωτικό στρες, ενισχύοντας συνολικά την καρδιαγγειακή υγεία.

Παράλληλα, ο σολομός είναι εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, καλίου, βιταμίνης Β12 και σεληνίου. Περιέχει και την αντιοξειδωτική ασταξανθίνη, μια καροτενοειδή ουσία που υποστηρίζει την υγεία του εγκεφάλου και μπορεί να συμβάλλει στην προστασία από τη γνωστική έκπτωση.

2. Σαρδέλες

Μικρές στο μέγεθος, αλλά εντυπωσιακές σε θρεπτική αξία. Οι σαρδέλες συσσωρεύουν ελάχιστο υδράργυρο και είναι εξαιρετικά πλούσιες σε EPA και DHA, καθώς και σε βιταμίνη D, Β12, ασβέστιο και σελήνιο. Έρευνες δείχνουν ότι η τακτική κατανάλωσή τους μπορεί να μειώσει ακόμη και την ανάγκη για ακριβά συμπληρώματα ωμέγα-3. Το ασβέστιο που περιέχουν είναι επίσης απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία της καρδιάς και τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης.

3. Πέστροφα

Η πέστροφα είναι ψάρι γλυκού νερού με ήπια γεύση και χαμηλά επίπεδα υδραργύρου. Είναι πλούσια σε ωμέγα-3 και βιταμίνη D, δύο συστατικά που παίζουν βασικό ρόλο:

Στη λειτουργία των εγκεφαλικών κυττάρων

Στη μνήμη

Στη ρύθμιση της διάθεσης

Μελέτες έχουν δείξει ότι υψηλή πρόσληψη βιταμίνης D συνδέεται με καλύτερη γνωστική λειτουργία και λιγότερα καταθλιπτικά συμπτώματα σε μεγαλύτερες ηλικίες. Αντίθετα, η έλλειψή της έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο άνοιας.

4. Ρέγγα

Η ρέγγα είναι λιπαρό ψάρι και ιδιαίτερα πλούσιο σε ωμέγα-3, βιταμίνη D και Β12. Τα ωμέγα-3 συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης, στον περιορισμό της φλεγμονής και στη σταθερότητα του καρδιακού ρυθμού.

Μόλις 85 γραμμάρια ρέγγας καλύπτουν πάνω από το 400% των ημερήσιων αναγκών σε βιταμίνη Β12. Η Β12 είναι κρίσιμη για τη λειτουργία των νεύρων και την παραγωγή νευροδιαβιβαστών όπως η σεροτονίνη και η ντοπαμίνη, που επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση. Επιπλέον, η ρέγγα έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο, γεγονός που την καθιστά ασφαλή επιλογή για συχνή κατανάλωση.

5. Γαύρος

Ο γαύρος είναι μικρός αλλά ιδιαίτερα πλούσιος σε θρεπτικά συστατικά. Με χαμηλά επίπεδα υδραργύρου, ενισχύει την πρόσληψη ωμέγα-3 και παρέχει σημαντικές ποσότητες ασβεστίου και σιδήρου.

Μια μερίδα περίπου 85 γραμμαρίων καλύπτει το 15% των ημερήσιων αναγκών σε ασβέστιο, που είναι απαραίτητο για την υγεία της καρδιάς. Παράλληλα, ο σίδηρος συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου, στην παραγωγή ενέργειας και στη δημιουργία νευροδιαβιβαστών, στοιχεία κρίσιμα για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου.