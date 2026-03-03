Η Μέση Ανατολή φλέγεται, πύραυλοι εκτοξεύονται προς και από το Ιράν, μαχητικά πετούν πάνω από την περιοχή. Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία και πανικό σε ορισμένους και ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς αποτυπώνει τις εξελίξεις σε ένα ακόμη εύστοχο σκίτσο.

Η Γη, ο πλανήτης μας, όπου συμβαίνουν όλα αυτά τα δραματικά, είναι ένα μπαλόνι, που δεν αποκλείεται να σκάσει από στιγμή σε στιγμή.

Δείτε το σκίτσο:

Δείτε την ανάρτηση:

Είχε προηγηθεί χθες ένα σκίτσο του Αρκά αναφορικά με τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ από τις κοινές αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ-Ισραήλ. Στο σκίτσο εμφανίζεται μια σκοτεινή φιγούρα και στο κέντρο γράφει με κόκκινα γράμματα «R.I.P.» και «Rot In Peace», δηλαδή «Σάπισε εν ειρήνη».