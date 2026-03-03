Επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας, στηρίζει η δράση Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025 – Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων.
Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη δράση, επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:
- Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
- Εξοπλισμός Γραφείου ή λοιπός εξοπλισμός
- Λογισμικά
- Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε (πρότυπα χωρών προορισμού).
- Σχεδιασμός Προϊόντων/Υπηρεσιών
- Εταιρική Ταυτότητα-Προβολή Επιχείρησης-Εκθέσεις
Σε ποιους απευθύνεται
Υφιστάμενες, Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων, δηλαδή πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.
Ως υφιστάμενες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη και εκκαθαρισμένη από την ΑΑΔΕ διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Περίοδος υποβολής: από 20/3/2026 έως 1/6/2026
Τι χρηματοδοτείται
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου πρέπει να κυμαίνεται από €5.000 έως €10.000.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του παραπάνω
αναφερόμενου άνω ορίου, το υπερβάλλον ποσό θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου και παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους.
Σε κάθε περίπτωση ο τελικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του έργου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το παραπάνω αναφερόμενο ελάχιστο όριο.
Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 50% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή.
