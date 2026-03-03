Ένα «κύμα» πανηγυρισμών κατακλύζει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με Ιρανούς από κάθε γωνιά του κόσμου να ανεβάζουν βίντεο που «κάνουν τον χορό του Τραμπ», σε μια εκρηκτική έκφραση αντίδρασης μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με σκοπό να ευχαριστήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για την εξόντωση του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι «ο Χαμενεΐ, ένας από τους πιο κακούς ανθρώπους στην ιστορία, είναι νεκρός», έγραψε ο πρόεδρος στο Truth Social.

Ο Χαμενεΐ, ο ανώτατος ισλαμικός κληρικός και ηγέτης του Ιράν για περισσότερα από 36 χρόνια από το 1989, υπήρξε για δεκαετίες αντίπαλος των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια πολλών προεδρικών διοικήσεων. Η διακυβέρνησή του χαρακτηρίστηκε από αυξημένη ισλαμοποίηση του Ιράν και την ενίσχυση των πληρεξούσιων δυνάμεών του στην Υεμένη, τον Λίβανο, τη Γάζα και πέραν αυτών. Οι έντονες θρησκευτικές του απόψεις αποσταθεροποιούσαν επί μακρόν τη Μέση Ανατολή και έφερναν το Ιράν σε αντιπαράθεση με πιο φιλοδυτικούς γείτονες, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ και το Μπαχρέιν.

Ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς πολίτες να αντισταθούν στο ισλαμικό καθεστώς, λέγοντας ότι πρόκειται για «τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον ιρανικό λαό να πάρει πίσω τη χώρα του».

Αυτές τις ημέρες, Ιρανοί που γιορτάζουν σε όλο τον κόσμο ευχαριστούν δημόσια τον Αμερικανό πρόεδρο, αντιγράφοντας τον χαρακτηριστικό του χορό υπό τους ήχους του τραγουδιού «YMCA», που ερμηνεύεται συχνά στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις.

Τα βίντεο δείχνουν πλήθη να χορεύουν στους δρόμους, αλλά και άτομα να αναπαριστούν τη χαρακτηριστική κίνηση με τις γροθιές στα σπίτια τους, μαζί με φίλους και συγγενείς. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώνονται σε δημόσιους χώρους και κέντρα πόλεων, κρατώντας προεπαναστατικές ιρανικές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του ιρανικού καθεστώτος.

Στο Λονδίνο, μέλη της περσικής κοινότητας βγήκαν στο «North Finchley» το βράδυ του Σαββάτου, με πλάνα να δείχνουν κατοίκους του δήμου να παίζουν μουσική από τα αυτοκίνητά τους και να ζητωκραυγάζουν, ενώ κάποιοι μοίραζαν τριαντάφυλλα.

Κάτοικος της περιοχής ανέφερε στην Daily Mail: «Είναι μια σκηνή απόλυτης αγαλλίασης. Οι άνθρωποι φωνάζουν και τραγουδούν. Μοιράζουν τριαντάφυλλα ο ένας στον άλλον και μπισκότα. Υπάρχει μόνο χαρά».