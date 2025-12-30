Μια Καναδή ηθοποιός και κωμικός ζητά να της επιτραπεί η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία, έπειτα από πολυετή και εξαντλητική μάχη με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η Κλερ Μπροσό, 48 ετών, έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη διεκδικώντας το δικαίωμα να πεθάνει μέσω του καναδικού προγράμματος «Medical Aid in Dying» (MAID), μετά από δεκαετίες αντιμετώπισης μανιοκατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής, διαταραχής χρήσης ουσιών, χρόνιας αυτοκτονικής ιδεασμού και άλλων ψυχικών νοσημάτων. Τα στοιχεία αυτά περιέγραψε η ίδια σε συνέντευξή της στους New York Times.

Canadian actress, 48, seeks medically assisted suicide after lengthy battle with crippling mental health issues https://t.co/fmoDERNvwK pic.twitter.com/XR1i2KKP5N — New York Post (@nypost) December 30, 2025

Η Κλερ Μπροσό, γεννημένη στο Μόντρεαλ, έχει εμφανιστεί σε δεκάδες κινηματογραφικές παραγωγές και αποκάλυψε ότι έχει επιχειρήσει πολλές φορές να βάλει τέλος στη ζωή της. Σε ανοιχτή επιστολή που δημοσίευσε πέρυσι στο Substack, ανέφερε πως έχει βρεθεί υπό τη φροντίδα πολλών ψυχιάτρων και συμβούλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως σημειώνει, έχει δοκιμάσει περισσότερα από είκοσι φαρμακευτικά σχήματα, διαφορετικές μορφές συμπεριφορικής, λεκτικής και καλλιτεχνικής θεραπείας, καθώς και ηλεκτροσπασμοθεραπεία, χωρίς όμως ουσιαστική ανακούφιση από τον ψυχικό της πόνο.

Χωρίς σύντροφο ή παιδιά, αποφάσισε για πρώτη φορά το 2021 να αιτηθεί ευθανασία μέσω του MAID, το οποίο επιτρέπει σε ασθενείς με «σοβαρή και ανίατη ιατρική κατάσταση» να τερματίσουν τη ζωή τους με τη συνδρομή γιατρού. Ωστόσο, οι ασθενείς με χρόνιες ψυχικές παθήσεις δεν έχουν ακόμη πρόσβαση στο πρόγραμμα, λόγω καθυστερήσεων στη διαμόρφωση ειδικών κατευθυντήριων γραμμών.

Η Κλερ Μπροσό, η οποία ενδέχεται να μην μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα πριν από το 2027, έχει ενταχθεί σε συλλογική αγωγή μαζί με την οργάνωση «Dying With Dignity Canada», υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός των ψυχικά ασθενών από το MAID συνιστά διάκριση, σύμφωνα με τους New York Times. Η υπόθεση παραμένει σε εκκρεμότητα, όπως αναφέρει η New York Post.

Ο ψυχίατρός της, δρ Μαρκ Φέφεργκαρντ, εξέφρασε επιφυλάξεις για την επιλογή της ιατρικά υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, σημειώνοντας ότι έχει δει ασθενείς να βελτιώνονται ακόμη και μετά από μακρές περιόδους έντονου πόνου. «Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλά», δήλωσε. «Δεν θεωρώ ότι το MAID είναι η καλύτερη ή η μόνη επιλογή για εκείνη».

Αντίθετα, η ψυχίατρος δρ Γκέιλ Ρόμπινσον υποστήριξε ότι είναι διακριτική μεταχείριση το γεγονός πως η συγκεκριμένη ιατρική επιλογή παρέχεται μόνο σε ασθενείς με μη ψυχικές χρόνιες παθήσεις. Η ίδια η Κλερ Μπροσό δηλώνει κατηγορηματικά: «Και έχει γίνει ήδη υπερβολικό. Είναι αρκετό».

Παρά το γεγονός ότι, όπως λέει, έχει «πλούτο αγάπης» στη ζωή της, με φίλους, μια αφοσιωμένη οικογένεια και τον αγαπημένο της σκύλο, η Κλερ Μπροσό επιμένει ότι θεωρεί πιθανό να πεθάνει από αυτοκτονία. Αν της δοθεί η επιλογή της ευθανασίας, επιθυμεί να έχει κοντά της τους γιατρούς της, την οικογένειά της και τον σκύλο της για να τη στηρίξουν, ζητώντας ωστόσο να μην παρακολουθήσουν τη διαδικασία, αλλά να περιμένουν σε άλλο χώρο αφού τους αποχαιρετήσει.