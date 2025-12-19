Ο πάστορας από τη Νότια Καρολίνα, Τζον Πολ Μίλερ, κατηγορείται ότι καταδίωκε και ανάρτησε στο διαδίκτυο γυμνή φωτογραφία της εν διαστάσει συζύγου του πριν εκείνη αυτοκτονήσει, σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές αρχές.

Ο 46χρονος Τζον Πολ Μίλερ παραπέμφθηκε την Πέμπτη με κατηγορίες για ηλεκτρονική καταδίωξη και ψευδείς δηλώσεις, καθώς φέρεται να παρενοχλούσε συστηματικά την εν διαστάσει σύζυγό του, Μίκα Μίλερ, από τον Νοέμβριο του 2022 έως τον θάνατό της, στις 27 Απριλίου 2024, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα των ΗΠΑ για την περιφέρεια της Νότιας Καρολίνας.

Disgraced South Carolina pastor, John-Paul Miller, stalked and posted a naked photo of his estranged wife before her suicide: feds https://t.co/oRsCWasg29 pic.twitter.com/OHOB9i7AEE — New York Post (@nypost) December 19, 2025

Όπως αναφέρει η New York Post, oι εισαγγελείς αναφέρουν ότι ο αμφιλεγόμενος πάστορας από το Myrtle Beach “βομβάρδιζε” την εν διαστάσει σύζυγό του σύζυγό του με επαναλαμβανόμενα ανεπιθύμητα μηνύματα, φτάνοντας στο σημείο να επικοινωνήσει μαζί της 50 φορές μέσα σε μία μόνο ημέρα. Παράλληλα, φέρεται να τοποθέτησε συσκευές εντοπισμού στο αυτοκίνητό της και, σε μία περίπτωση, να έσκισε τα λάστιχά της.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τζον Πολ Μίλερ, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στην εκκλησία Solid Rock στην παράκτια πόλη, υπονόμευσε επίσης τα οικονομικά και την καθημερινή ζωή της Μίκα Μίλερ, ενώ μοιράστηκε στο διαδίκτυο μία άσεμνη φωτογραφία της χωρίς τη συναίνεσή της. Οι Αρχές τον κατηγορούν ότι είπε ψέματα όταν ομοσπονδιακοί ερευνητές τον ρώτησαν για πιθανή δολιοφθορά στο αυτοκίνητο της συζύγου του, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στοιχεία πως είχε αγοράσει συσκευή ξεφουσκώματος ελαστικών και καυχιόταν σε τρίτους για τις πράξεις του.

Η 30χρονη Μίκα Μίλερ, επίδοξη ιεραπόστολος και επικεφαλής λατρευτικής μουσικής, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμό στο κεφάλι, που αποδόθηκε σε αυτοκτονία, στο κρατικό πάρκο Lumber River, κοντά στην πόλη Orrum της Βόρειας Καρολίνας, πέρυσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις 48 ώρες πριν από τον θάνατό της είχε επιδώσει στον σύζυγό της τα χαρτιά του διαζυγίου.

Ο Μίλερ, ο οποίος ξαναπαντρεύτηκε λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο, με μία χήρα της οποίας ο σύζυγος και ενορίτης του πάστορα είχε επίσης πεθάνει από αυτοκτονία υπό ύποπτες συνθήκες που συνδέονται με τον ίδιο, έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατο της συζύγου του. Στο παρελθόν είχε κατηγορήσει την οικογένειά της ότι την κρατούσε μακριά από την αγωγή της.

Ωστόσο, η Μίκα Μίλερ, πριν από τον θάνατό της, είχε κατηγορήσει τον Τζον Πολ Μίλερ ότι της έσκισε τα λάστιχα, ότι εγκατέστησε συσκευή παρακολούθησης στο αυτοκίνητό της, ότι την έκλεισε σε νοσοκομείο παρά τη θέλησή της και ότι τη χειραγωγούσε από τότε που ήταν μόλις 10 ετών.

Ο πάστορας, που βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλων, έχει επίσης βρεθεί αντιμέτωπος με δύο αγωγές για σεξουαλική κακοποίηση από ανώνυμους καταγγέλλοντες. Και σε αυτές τις υποθέσεις αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατέθεσε ανταγωγή για δυσφήμιση στη μία από αυτές.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Τζον Πολ Μίλερ αντιμετωπίζει ποινή έως και πέντε χρόνια φυλάκισης για ηλεκτρονική καταδίωξη, καθώς και πρόστιμα που μπορεί να φτάσουν τα 250.000 δολάρια. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί να γίνει σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Φλωρεντίας στις 12 Ιανουαρίου.