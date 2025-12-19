Ο αριστερός μπακ της Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ, ο οποίος είχε καταγράψει εννέα συμμετοχές με την εθνική ομάδα (τελευταία το 2021), δολοφονήθηκε στο Γουαγιακίλ, τη μεγαλύτερη πόλη του Εκουαδόρ, περίπου 265 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Κίτο.

Ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Έντισον Παλάσιος, δήλωσε στο δίκτυο TC Television ότι ο Πινέιδα και η σύντροφός του σκοτώθηκαν επί τόπου. «Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες πυροβόλησαν εναντίον τριών ανθρώπων», ανέφερε. «Στην περιοχή υπάρχουν κάμερες ασφαλείας και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση».

Σύμφωνα με τις αρχές, εκτός από τον ποδοσφαιριστή και τη σύντροφό του, τραυματίστηκε και ένα ακόμη άτομο -η μητέρα του Πινέιδα- η οποία υπέστη ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστες και βρίσκεται εκτός κινδύνου. «Οι ανακριτικές μονάδες συλλέγουν στοιχεία και ακολουθούν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης», πρόσθεσε ο Παλάσιος.

Το Εκουαδόρ βιώνει έξαρση της εγκληματικότητας. Σύμφωνα με έκθεση της Human Rights Watch, οι ανθρωποκτονίες αυξήθηκαν κατά 429% από το πρώτο εξάμηνο του 2019 έως το 2024. Εκτιμήσεις της Global Initiative προβλέπουν για το 2025 περίπου 9.100 δολοφονίες, αύξηση 40% σε σχέση με το 2024, ποσοστό που αντιστοιχεί σχεδόν σε 50 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους.

Τον Σεπτέμβριο, οι ποδοσφαιριστές Μαϊκόλ Βαλένσια, Λεάντρο Γέπες και Τζόναθαν Γκονσάλες έχασαν επίσης τη ζωή τους από πυροβολισμούς, ενώ τον Νοέμβριο ο 16χρονος Μιγκέλ Ναζαρένο, μέλος των ακαδημιών της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε, σκοτώθηκε στο σπίτι του στο Γουαγιακίλ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος. Έναν μήνα νωρίτερα, ο πέντε φορές διεθνής Μπράιαν Ανγκούλο είχε τραυματιστεί από πυροβολισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια προπόνησης.

Llegó en 2016. Hizo historia para siempre. 💛



2 títulos. 2 semifinales de Libertadores.



Con garra, entrega y amor por la amarilla.



Mario, se ganó ser parte eterna de la historia del Ídolo.



Por todo y más , te recordaremos siempre Marito pic.twitter.com/stLzxUkP2s — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) December 18, 2025

Ο Πινέιδα κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Εκουαδόρ με την Μπαρτσελόνα Σπόρτινγκ Κλαμπ και συνέβαλε στην πορεία της ομάδας μέχρι τα ημιτελικά του Copa Libertadores σε δύο διοργανώσεις. Εντάχθηκε στον σύλλογο το 2016 προερχόμενος από την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε, ενώ το 2022 αγωνίστηκε και στη βραζιλιάνικη Φλουμινένσε, μετρώντας 24 συμμετοχές. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα στην Ιντεπεντιέντε ντελ Βάγιε (2010-2015), πριν μετακομίσει στο Γουαγιακίλ, όπου έγραψε τις σημαντικότερες σελίδες της καριέρας του. «Η τραγική αυτή είδηση μας έχει συγκλονίσει βαθιά. Πενθούμε ως οικογένεια της Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. «Τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν ενημερώσεις για τις εκδηλώσεις μνήμης. Ζητούμε από τον κόσμο να προσευχηθεί για την ανάπαυση της ψυχής του και για δύναμη στην οικογένειά του».