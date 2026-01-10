Το νέο τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη για την ΑΕΚ έχει τίτλο «ΑΕΚάρα σ’ αγαπώ» και εμπνευστής του είναι ο Γιάννης Πολυχρονόπουλος, πιστός φίλος της Ένωσης.

Πρόκειται για ένα τραγούδι που είναι μια κατάθεση ψυχής ενός οπαδού που έχει ταξιδέψει με την αγαπημένη του ομάδα, έχει χαρεί, έχει κλάψει, έχει δεθεί μαζί της και την αντιλαμβάνεται σαν να είναι η ζωή του.

Ο Γιάννης Πολυχρονόπουλος είναι ο εμπνευστής και αυτός που ανέλαβε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του ήταν ο Κώστας Μπίγαλης, ο οποίος επίσης είναι οπαδός της ΑΕΚ.

Ο γνωστός τραγουδιστής, μάλιστα, είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ως πιτσιρικάς αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής των «κιτρινόμαυρων».