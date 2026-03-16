Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ τη Φενέρμπαχτσε αύριο Τρίτη (21:15, Novasports Prime) στην εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Euroleague, η οποία αρχικά ήταν προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου 2025.

Έτσι, οι δύο ομάδες θα έχουν απουσίες, καθώς δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους παίκτες που απέκτησαν μετά την 4η Δεκεμβρίου. Σύνολο αυτοί οι παίκτες είναι πέντε.

Συγκεκριμένα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Ταϊρίκ Τζόουνς, τον Κόρι Τζόσεφ και τον Μόντε Μόρις, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούν να υπολογίζουν στους Νάντο Ντε Κολό και Κρις Σίλβα.

Παράλληλα, η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους θα έχει άλλους δύο απόντες, τους τραυματίες Νικολό Μέλι και Ντέβον Χολ.