Η Νιγηρία πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Κόπα Άφρικα μετά τη νίκη της με 2-0 επί της Αλγερίας, σε ένα παιχνίδι που… συνεχίστηκε και μετά τη λήξη του καθώς πιάστηκαν στα χέρια τόσο οι ποδοσφαιριστές όσο και οι δημοσιογράφοι.

Τα γκολ των Οσιμέν και Άνταμς έδωσαν τη νίκη-πρόκριση στη Νιγηρία, οι Αλγερινοί όμως δεν δέχθηκαν και τόσο ήρεμα τον αποκλεισμό τους, με αποτέλεσμα η κατάσταση να ξεφύγει αμέσως μετά τη λήξη…

Ο Λούκα Ζιντάν, γιος του Ζινεντίν και τερματοφύλακας της Αλγερίας, ήρθε στα χέρια με τον Φισάγιο Ντέλε-Μπασίρου και μέσα σε δευτερόλεπτα… μπήκαν στον χωρό και οι υπόλοιποι, με συνέπεια να επικρατήσει ένα χάος.

Οι παίκτες των δύο ομάδων έγιναν ένα κουβάρι, το προπονητικό επιτελείο της Αλγερίας είχε ως στόχο τον διαιτητή με τους βοηθούς του ενώ στη μικτή ζώνη του γηπέδου ήρθαν στα χέρια και οι δημοσιογράφοι, με τους ανθρώπους της διοργάνωσης και την ασφάλεια να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την τάξη.