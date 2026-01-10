Με τον Μπρούνο να έχει ασίστ, η Νιγηρία νίκησε με 2-0 την Αλγερία και πήρε την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Κόπα Άφρικα, όπου θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που ενδιέφερε εξαρχής τον Ολυμπιακό λόγω της συμμετοχής των Ελ Κααμπί και Μπρούνο και τελικά οι δυο τους θα βρεθούν αντιμέτωποι στον ημιτελικό.

Με το Μαρόκο να έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση για τους «4», το ίδιο έκανε το Σάββατο (10/1) και η Νιγηρία, η οποία επικράτησε της Αλγερίας με 2-0, με τα δύο γκολ να μπαίνουν στο δεύτερο ημίχρονο.

Στο 47′ ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Οσιμέν με κεφαλιά άνοιξε το σκορ, για να έρθει το 2-0, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, στο 57′ από τον Άνταμς μετά την πάσα του Οσιμέν.