Ο Νεϊμάρ δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τον αποκλεισμό του από τις επιλογές της Εθνικής Βραζιλίας ενόψει των φιλικών αναμετρήσεων με τη Γαλλία και την Κροατία.

Ο Βραζιλιάνος σταρ, που πλέον αγωνίζεται με τη φανέλα της Σάντος, παραδέχθηκε ότι η απόφαση του Κάρλο Αντσελότι τον απογοήτευσε. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε πως συνεχίζει να δουλεύει με στόχο να επιστρέψει σύντομα στη «Σελεσάο». «Θα μιλήσω επειδή δεν μπορώ να σιωπήσω. Προφανώς, είμαι αναστατωμένος και λυπημένος που δεν κλήθηκα, αλλά η εστίασή μου παραμένει η ίδια, μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, αγώνα με τον αγώνα», δήλωσε χαρακτηριστικά μετά από συμμετοχή του στην Kings League.

Παρά την απογοήτευσή του, ο 32χρονος επιθετικός εμφανίστηκε αισιόδοξος για το μέλλον, τονίζοντας πως το όνειρο της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο παραμένει ζωντανό. Αξίζει να επισημανθεί ότι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Βραζιλία έχει να αγωνιστεί με την εθνική ομάδα από τον Οκτώβριο του 2023, όταν τραυματίστηκε σε αναμέτρηση απέναντι στην Ουρουγουάη για τα προκριματικά της Νότιας Αμερικής.

Από τότε, αντιμετώπισε αλλεπάλληλα προβλήματα τραυματισμών και ενοχλήσεις στους μυς, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, κάτι που επηρέασε άμεσα και τη συμμετοχή του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.