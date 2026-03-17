Σκηνές χάους και πανικού εκτυλίχθηκαν σε γεμάτη παραλία στη Φλόριντα, όταν εκατοντάδες νεαροί άρχισαν να τρέχουν έντρομοι, πιστεύοντας ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Τελικά, η αιτία του πανικού αποδείχτηκε πολύ πιο αθώα και σχεδόν αστεία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στην Daytona Beach, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου για το καθιερωμένο spring break. Βίντεο που έγιναν viral δείχνουν δεκάδες άτομα να τρέχουν μαζικά προς κάθε κατεύθυνση, φοβούμενα ότι κινδυνεύουν, δημιουργώντας συνθήκες πανικού και πιθανό ποδοπάτημα.

Ωστόσο, ο σερίφης της κομητείας Volusia, Mike Chitwood, ξεκαθάρισε τη Δευτέρα ότι «δεν υπήρξαν καθόλου πυροβολισμοί στην παραλία». Όπως εξήγησε, ο ήχος που προκάλεσε την αναστάτωση προερχόταν από ανθρώπους που συνέθλιβαν πλαστικά μπουκάλια νερού, κάτι που παρερμηνεύτηκε ως πυροβολισμός μέσα στον θόρυβο του πλήθους.

«Το περιστατικό ήταν ξεκάθαρα καθοδηγούμενο από τα social media. Μαζεύτηκε κόσμος μαζικά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε πολλά περισσότερα από όσα κάναμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στο σημείο βρίσκονταν περίπου 50 αστυνομικοί.

Παρά τον πανικό στην παραλία, οι Αρχές τόνισαν ότι τα τέσσερα περιστατικά με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην πόλη από την Παρασκευή δεν είχαν καμία σχέση με το συμβάν. Συνολικά έγιναν πάνω από 80 συλλήψεις, κυρίως για παραβάσεις όπως κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιο χώρο, ενώ σε έξι περιπτώσεις κατασχέθηκαν όπλα, χωρίς όμως αυτά να εντοπιστούν στην παραλία.

Ο Chitwood σημείωσε ότι οι συλληφθέντες ήταν «απολύτως συνεργάσιμοι και κατανοούσαν γιατί συνελήφθησαν», ενώ αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι στη Φλόριντα επιτρέπεται η οπλοφορία, κάτι που μπορεί να εντείνει τον φόβο σε παρόμοιες καταστάσεις. Οι παραθαλάσσιες πόλεις της Φλόριντα αποτελούν κάθε χρόνο δημοφιλή προορισμό για φοιτητές που γιορτάζουν το spring break, συχνά με υπερβολές. Τα τελευταία χρόνια, πόλεις όπως το Μαϊάμι και το Φορτ Λόντερντεϊλ έχουν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς για να περιορίσουν την ένταση, με αποτέλεσμα πολλοί να κατευθύνονται προς περιοχές όπως η Daytona Beach.

Το περιστατικό, αν και δεν είχε τραγική κατάληξη, ανέδειξε πόσο εύκολα μπορεί να προκληθεί πανικός μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ακόμα και από έναν εντελώς αθώο ήχο που παρερμηνεύεται μέσα σε ένα πολυπληθές και ήδη φορτισμένο περιβάλλον, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.