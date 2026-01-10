Σημαντική κινητοποίηση προκάλεσε η κακοκαιρία που πλήττει από τις πρωινές ώρες μεγάλες περιοχές της χώρας, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας να παρεμβαίνουν σε δεκάδες περιστατικά. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής κατέγραψε έως τις 17:00 του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου 2026 συνολικά 103 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως πτώσεις δέντρων, απομακρύνσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων σε τρεις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι κλήσεις και οι παρεμβάσεις κατανέμονται ως εξής:

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκαν 33 κλήσεις, με τα συνεργεία να έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής σε 24 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποβλήθηκαν 47 κλήσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 40 κοπές δέντρων, μία 1 άντληση υδάτων και έξι 6 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σημειώθηκαν 23 κλήσεις, με τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις να περιλαμβάνουν 14 κοπές δέντρων και μία 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες που εκδίδονται, έως ότου υποχωρήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.