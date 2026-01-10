Αποτροπιασμό προκαλεί η υπόθεση της δολοφονίας της 32χρονης Ιζομπέλα Νάιτ, η οποία στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου από τον σύζυγό της, Πολ Νάιτ, μέσα στο σπίτι τους στο Μπάρτον Λάτιμερ του Νορθάμπτονσαϊρ, ενώ οι δύο μικρές κόρες τους κοιμούνταν στον επάνω όροφο. Σύμφωνα με την οικογένειά της, το έγκλημα διαπράχθηκε σε κρίση ζήλιας, όταν εκείνη του ανακοίνωσε ότι είχε αποφασίσει να τον αφήσει εξαιτίας της κακοποιητικής και χειριστικής του συμπεριφοράς.

Η Ιζομπέλα Νάιτ, γνωστή στους φίλους της ως «Ίζι», δολοφονήθηκε στις 13 Ιουνίου του περασμένου έτους, αφού είπε στον σύζυγό της ότι δεν άντεχε άλλο τη συνεχή ψυχολογική πίεση, τον έλεγχο και τον εκφοβισμό που δεχόταν. Την επόμενη ημέρα του φόνου, ο 36χρονος Πολ Νάιτ ζήτησε από τη μητέρα του να κρατήσει τα παιδιά, πριν επιχειρήσει ανεπιτυχώς να αυτοκτονήσει, προκαλώντας τροχαίο με το αυτοκίνητό του σε κατάστημα της αλυσίδας McDonald’s.

Ο δράστης παραδέχθηκε τελικά την ενοχή του για τη δολοφονία της συζύγου του, με το δικαστήριο να του γνωστοποιεί ότι θα του επιβληθεί ισόβια κάθειρξη στην επόμενη εμφάνισή του. Μετά την ομολογία του, ο πατέρας της Ιζομπέλα, Τιμ Ντέιβις, αποκάλυψε ότι η κόρη του υπέστη για χρόνια ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση, ενώ λίγο πριν τη δολοφονία είχε ξεκαθαρίσει στον σύζυγό της ότι ο γάμος τους είχε τελειώσει.

Δεν άντεχε άλλο

Μιλώντας στη Daily Mail, ο 58χρονος πατέρας της ανέφερε ότι η Ιζομπέλα είχε κουραστεί από την χειριστική συμπεριφορά και την ψυχολογική βία, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και ότι είχε συμφωνήσει με τον σύζυγό της να χωρίσουν με τρόπο που θα ωφελούσε τα παιδιά τους. Όπως είπε, η κόρη του είχε καταστήσει σαφές ότι δεν άντεχε άλλο.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η οικογένεια έμαθε την αλήθεια για τα προβλήματα του γάμου της μόνο μετά τον θάνατό της, γεγονός που ενέτεινε τον πόνο τους. Όπως δήλωσε, η Ιζομπέλα δεν μίλησε ποτέ στους γονείς της για όσα περνούσε, ενώ είχε εμπιστευτεί μόνο κάποιους στενούς φίλους της. Η αποκάλυψη αυτή, όπως είπε, προκάλεσε σοκ και πρόσθεσε ακόμη μεγαλύτερο ψυχικό τραύμα στην οικογένεια.

Η αδελφή της, Τζόρτζια, δήλωσε ότι και η ίδια αγνοούσε πλήρως την κακοποίηση που βίωνε η Ιζομπέλα, παρά το γεγονός ότι μιλούσαν καθημερινά. Όπως ανέφερε, η αδελφή της απέκρυπτε την αλήθεια για να προστατεύσει την οικογένεια, περιγράφοντάς την ως έναν από τους πιο δοτικούς, τρυφερούς και ανιδιοτελείς ανθρώπους.

Οι δύο κόρες της Ιζομπέλα, ηλικίας έξι και τριών ετών, φιλοξενούνται πλέον από τη μητέρα της, Έλενα, και τον σύντροφό της, Ντέιβιντ, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη νόμιμη κηδεμονία τους. Η οικογένεια, όπως δήλωσε ο Τιμ Ντέιβις, παραμένει ενωμένη, στηρίζοντας τα παιδιά και συμβάλλοντας στην ανατροφή τους, με στόχο να τιμήσουν τη μνήμη της μητέρας τους, η οποία έθετε πάνω απ’ όλα την ευτυχία τους.

Ο πατέρας και η αδελφή της Ιζομπέλα ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να σχολιάσουν τον δράστη ή την ποινή που του αξίζει. Ωστόσο, ο Τιμ Ντέιβις εξέφρασε την άποψη ότι τα περίπου 15 χρόνια κάθειρξης πριν από την πιθανή αποφυλάκιση με όρους δεν είναι επαρκής τιμωρία. Τόνισε επίσης ότι ο ίδιος, η πρώην σύζυγός του και η Τζόρτζια θα διαβάσουν οι ίδιοι τις δηλώσεις αντίκτυπου του εγκλήματος στο δικαστήριο κατά την επιμέτρηση της ποινής.

Ο δράστης άλλαξε την αρχική δήλωση

Η καταδίκη του Πολ Νάιτ αναμένεται να ανακοινωθεί στις 29 Ιανουαρίου στο Δικαστήριο του Νορθάμπτον. Όπως ανέφερε ο πατέρας του θύματος, ενημερώθηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων ότι ο δράστης άλλαξε την αρχική του δήλωση, αν και, όπως είπε, αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα τη γνώμη τους.

Ο Τιμ Ντέιβις εξέφρασε επίσης σοβαρές ανησυχίες για την καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου «Jade», ο οποίος προβλέπει την αυτόματη αναστολή της γονικής μέριμνας για γονέα που έχει καταδικαστεί για τη δολοφονία του συντρόφου του. Λόγω της μη εφαρμογής του νόμου, δικαστήριο θα πρέπει να αποφασίσει αν ο Πολ Νάιτ θα εξακολουθήσει να έχει λόγο σε αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά του, γεγονός που, όπως είπε, ενδέχεται να αναγκάσει την οικογένεια να καταφύγει σε νομικές ενέργειες.

Μετά τη δολοφονία και την αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, ο Πολ Νάιτ εγκατέλειψε το σπίτι και προκάλεσε τροχαίο στο πάρκινγκ κοντινού εστιατορίου McDonald’s. Αστυνομικοί της Αστυνομίας του Νορθάμπτονσαϊρ που έφτασαν στο σημείο θεώρησαν τη συμπεριφορά του ύποπτη και αποφάσισαν να ερευνήσουν την οικία του, όπου εντόπισαν τη σορό της Ιζομπέλα.

Το καλοκαίρι, η Τζόρτζια δημιούργησε διαδικτυακή καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης για τα δύο παιδιά της αδελφής της, τα οποία έχουν χάσει πλέον και τους δύο γονείς τους. Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερες από 16.000 λίρες από 459 δωρεές. Όπως ανέφερε, η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ο Πολ Νάιτ, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής πωλήσεων σε εταιρεία ακινήτων, είχε αρχικά παραδεχθεί την ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αρνούμενος τη δολοφονία, με τη δίκη του να επρόκειτο να ξεκινήσει με διάρκεια δύο εβδομάδων. Λίγο πριν από την έναρξη της διαδικασίας, άλλαξε τη δήλωσή του και παραδέχθηκε την ενοχή του για φόνο. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, παρέμεινε με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ η δικαστής Άντριεν Λάκινγκ τον προειδοποίησε ότι η μόνη ποινή που μπορεί να του επιβληθεί είναι η ισόβια κάθειρξη, με τον καθορισμό του ελάχιστου χρόνου κράτησης πριν από την εξέταση ενδεχόμενης αποφυλάκισης.