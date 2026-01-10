Σοβαρά ερωτήματα εξακολουθούν να περιβάλλουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 17χρονος στις Σέρρες, καθώς δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν αποκλειστικά από τον 16χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί ή αν στην επίθεση συμμετείχαν και άλλα άτομα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν ταυτοποιηθεί.

Παρότι ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει παραδεχθεί ότι χτύπησε το θύμα και βρίσκεται πλέον στη φυλακή, η πλευρά της οικογένειας του 17χρονου επιμένει ότι η υπόθεση δεν έχει πλήρως φωτιστεί. Ο δικηγόρος τους αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν ακόμη λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη.

«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, ότι υπάρχουν ένοχοι οι οποίοι διαφεύγουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται πλέον η πιθανή συμμετοχή και άλλων ατόμων. Κατά τη διάρκεια της πολύωρης απολογίας του, ο 16χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι τα χτυπήματα που κατάφερε δεν ήταν ικανά να επιφέρουν τον θάνατο του 17χρονου.

Την ίδια στιγμή, η μητέρα του ανήλικου κατηγορούμενου αμφισβητεί την εκδοχή ότι ο γιος της ήταν ο μόνος που άσκησε βία, αφήνοντας αιχμές για αντιφατικές περιγραφές σχετικά με το σημείο όπου βρέθηκε το παιδί μετά τον ξυλοδαρμό.

«Τίθεται θέμα ότι τον χτύπησαν άλλα παιδιά και τον τοποθέτησαν στον ακάλυπτο, όχι ότι κατέβηκε τελικά. Μία λένε στον ακάλυπτο, μία στα σκαλοπάτια, δεν ξέρω το πουλάκι μου που ήταν όταν κατέληξε», λέει η μητέρα του.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικές αρχές, καθώς και από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό, προκύπτει ότι ο 17χρονος το μοιραίο βράδυ επέστρεψε στο σπίτι του με αυτοκίνητο, γεγονός που εξετάζεται σε συνδυασμό με όσα προηγήθηκαν.

Η μητέρα του 16χρονου εκφράζει την πεποίθηση ότι το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας θα ρίξει φως στην υπόθεση και θα αναδείξει τι πραγματικά συνέβη μετά τη συμπλοκή.

«Αν βρεθούν βίντεο και υλικό από κάμερες θα δικαιωθεί το παιδί μου. Θα φανεί πώς χτύπησε το μικρό, το καημένο. Αυτό το παιδάκι πήγε στο προποτζίδικο μετά από τη φασαρία, μπήκε στην τουαλέτα, έκατσε 20 λεπτά, πλύθηκε να συνέλθει και μετά βγήκε και έφυγε με την παρέα του», συμπληρώνει η μητέρα του 16χρονου.

Σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της οικογένειας του 17χρονου, υπάρχουν ενδείξεις ότι ακολούθησε νέα επικοινωνία ανάμεσα στο θύμα και είτε τον κατηγορούμενο είτε άτομα από το περιβάλλον του. Για τον λόγο αυτό, οι αρχές συνεχίζουν την ενδελεχή εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή.

Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη, ενώ καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και η πλήρης ιατροδικαστική έκθεση, η οποία το προσεχές διάστημα θα προστεθεί στη δικογραφία και θα αποτυπώνει αναλυτικά τα τραύματα που οδήγησαν στον θάνατο του 17χρονου.

Η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο

Οι δύο φίλοι του 17χρονου, οι οποίοι τον συνόδευσαν και ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν ότι το θύμα τους μιλούσε κανονικά και τους έλεγε απλώς ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για να κάνει ένα μπάνιο. Τα παιδιά βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο μακριά από το αρχικό περιστατικό και είχαν δει τι συνέβη.

Στην ερώτηση γιατί κανείς δεν παρενέβη για να τους χωρίσει όταν χτυπιόντουσαν, ο δικηγόρος απάντησε ότι μεταξύ ανηλίκων συχνά λειτουργεί ένας άτυπος «κώδικας τιμής», σύμφωνα με τον οποίο δεν επεμβαίνει κανείς σε καβγά, ώστε να μη θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος κάποιου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι φίλοι του 17χρονου, τα τραύματα που διαπιστώθηκαν -ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής- δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που φέρονται να έγιναν στο πρώτο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, το παιδί εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, σε εξωτερικό σημείο με πρόσβαση από πίσω δρόμους.