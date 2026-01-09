Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Σερρών, συμμαθητές του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από τον 16χρονο, ζητώντας δικαίωση για τον άδικο χαμό του.

Τα πανό γράφουν μεταξύ άλλων: «Ζητάμε δικαίωση, όχι άλλη αδιαφορία» και «για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει».

Ο 16χρονος μεταφέρθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθεί.

Την ίδια ώρα, υπό τον φόβο επεισοδίων και προκειμένου να διεξαχθεί ομαλά η διαδικασία της απολογίας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έχει προχωρήσει σε προσαγωγές ατόμων, μεταξύ των οποίων και του 18χρονου αδελφού του 16χρονου κατηγορουμένου.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρα, μετά τις 9.30 στην πόλη των Σερρών. Ο 17χρονος βρισκόταν με την παρέα του έξω από κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Κάποια στιγμή πέρασε από το σημείο ο 16χρονος και συνοδευόμενος από έναν φίλο του, φαίνεται να ζήτησε τον λόγο από το θύμα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ακολούθησε συμπλοκή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο 16χρονος φέρεται να ξυλοκόπησε άγρια τον 17χρονο και στη συνέχεια αποχώρησε.

Αμέσως μετά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 17χρονος, ζήτησε από την παρέα του να τον συνοδεύσουν στο σπίτι του καθώς δεν αισθανόταν καλά. Φτάνοντας στην πολυκατοικία όπου διέμενε, ο ανήλικος αντί να ανεβεί στο σπίτι κατέβηκε από τα σκαλιά σε υπαίθριο υπόγειο χώρο της οικοδομής. Στο σημείο αυτό εντοπίστηκε το πρωί των Θεοφανίων, χωρίς τις αισθήσεις, από τα δύο αδέλφια του, την ώρα μάλιστα που ο πατέρας του βρισκόταν στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνιση του γιου του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Η αφορμή για τον καβγά ήταν ένα προσωπικό μήνυμα που είχε στείλει ο 17χρονος στην κοπέλα του 16χρονου. «Αν τα χαλάσεις με τον Ανδρέα (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έστειλε το θύμα στην κοπέλα του ανήλικου δράστη.