Σε δηλώσεις μέσα από τα κρατητήρια προχώρησε ο 16χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου στις Σέρρες.

Ο ανήλικος είπε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, υποστηρίζοντας πως τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι. Επιπλέον, εμφανίστηκε μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού.

«Άμα το παιδί έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω για αρχή συγχώρεση από την οικογένεια. Αν και δεν είναι κάτι αυτό. Και από ό,τι πληροφορίες έχω λάβει μέχρι στιγμής κάτι λένε για τραύματα στο στομάχι. Εγώ στο στομάχι το παιδί ποτέ δεν το βάρεσα. Κάτι λένε ότι οδηγούσε ένα αμάξι. Δεν ξέρω. Τέτοια λένε. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Πάντως, εγώ έμαθα πως 1.30 η ώρα ήταν έξω το παιδί. Εγώ 1.30 η ώρα ήμουν σπίτι μου», είπε στο Live News.

«Άμα όντως έφυγε από τα χέρια μου, ζητάω ένα μεγάλο συγνώμη από την οικογένεια για αρχή και μετά από τον Θεό. Δεν είναι η φυλακή. Είναι οι τύψεις στο κεφάλι μου. Ότι αν έφυγε όντως το παιδί από τα χέρια μου», είπε μέσα από τα κρατητήρια.

Απαντώντας σε ερώτηση για το ένα όλα όσα συνέβησαν έγιναν εξαιτίας μιας κοπέλας, απάντησε: «Ισχύει ναι. Τώρα εγώ δεν ήθελα να γίνει έτσι όπως έγινε. Αλλά τώρα έγινε το κακό».

«Είναι ψέματα όλα όσα λένε για εμάς»

Τις δικές της απαντήσεις για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο 16χρονος έδωσε η μητέρα του ανήλικου. Ισχυρίστηκε πως όταν η πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους τα βρήκε όλα άψογα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» πάντως είχε στείλει κατεπείγουσα αναφορά στον εισαγγελέα για τον 16χρονο από το 2022 καταγγέλλοντας ένα ιδιαιτέρως προβληματικό περιβάλλον.

Η μητέρα του 16χρονου δίνει τη δική της απάντηση μέσω της εκπομπή σε όλα όσα έχουν ειπωθεί.

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Μίλησαν με τα παιδιά χωριστά, και έφυγε. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα, το καλοκαίρι αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησαν ποτέ τα παι8διπά μου τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε».