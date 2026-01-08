Σοκ έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός του 17χρονου στις Σέρρες που ήταν τόσο σφοδρός με αποτέλεσμα το παιδί να αφήσει την τελευταία του πνοή. Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 9/1 πήρε ο 16χρονος που τον χτύπησε ενώ του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στη σορό του άτυχου 17χρονου είναι σοκαριστικά και φανερώνουν την αγριότητα της επίθεσης που δέχθηκε.

Το θύμα έφερε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, γεγονός που σημαίνει ότι δέχτηκε πολλά και ισχυρά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι του όσο και σε άλλα σημεία του σώματός του.

Ο 16χρονος ισχυρίστηκε πως ο καβγάς ήταν «για δύο», ότι δεν συμμετείχαν άλλα άτομα και ότι είχε μικρή διάρκεια.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 8/1 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε πως όταν αποχώρησαν από το σημείο, δεν αντιλήφθηκε ότι ο 17χρονος δεν ήταν καλά στην υγεία του και επέμενε ότι όλα έγιναν με αφορμή ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε το θύμα στην κοπέλα του 16χρονου.

«Αν τα χαλάσεις με τον Ανδρέα (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί», φαίνεται να έγραφε το εν λόγω μήνυμα.

Ο 16χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή στις 13:00 και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Ο 16χρονος

Ο 16χρονος, όπως διαπιστώθηκε, είχε πολυετή παραβατική συμπεριφορά, ήδη από την ηλικία των 13 ετών. Είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, για ξυλοδαρμό ανηλίκου και κατοχή ναρκωτικών.

Ο πατέρας του δράστη πέθανε πριν από λίγους μήνες.

Τόσο ο πατέρας του όσο και η μητέρα του φέρονται πως ήταν χρήστες ναρκωτικών. Μάλιστα, εκείνος και ο αδερφός του σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ζούσαν σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό.

Θείες του ανήλικου είχαν ζητήσει από τις Αρχές την επιμέλεια του παιδιού, όμως αυτό δεν συνέβη. Τελικά, την επιμέλεια κράτησε επιμελητής ανηλίκων της εισαγγελίας στις Σέρρες.

Το χρονικό της τραγωδίας με θύμα τον 17χρονο στις Σέρρες

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα το βράδυ κοντά στη Μητρόπολη Σερρών όταν ο 16χρονος βρήκε τον 17χρονο σε ένα κατάστημα και του ζήτησε να βγει έξω από αυτό.

Τα αγόρια διαπληκτίστηκαν και στα σκαλιά της εκκλησίας ο 16χρονος φέρεται να έδωσε τα φονικά χτυπήματα – και την αγκωνιά στο κεφάλι του 17χρονου.

Έπειτα το θύμα σηκώθηκε και πήγε με την παρέα του στο σπίτι του, με κανέναν να μην επικοινωνεί το γεγονός, ούτε από την παρέα του 17χρονου.

Ο 17χρονος δεν μπόρεσε να μεταβεί στο δωμάτιό του, πήγε στο υπόγειο και την επόμενη μέρα η αδερφή του τον βρήκε νεκρό στο υπόγειο, έχοντας καταλήξει από τα τραύματά του.

Νωρίτερα το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο της πολυκατοικίας.