Σοκ έχει προκαλέσει ο ξυλοδαρμός μέχρι θανάτου του 17χρονου στις Σέρρες. «Χτυπήματα τέτοιου τύπου δεν μπορεί να έγιναν μόνο από ένα άτομο» τονίζει ο δικηγόρος της οικογένειας του αγοριού που άφησε την τελευταία του πνοή ενώ ο 16χρονος δράστης έχει προφυλακιστεί.

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, που εκπροσωπεί την οικογένεια του 17χρονου στις Σέρρες, μίλησε το πρωί του Σαββάτου 10/1 στην εκπομπή του Mega «Χαμογέλα και πάλι» υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως στη δολοφονία του παιδιού εμπλέκονται και άλλα άτομα.

Όπως ανέφερε, παρότι η ιατροδικαστική έκθεση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένεται να καθυστερήσει, τα μέχρι τώρα στοιχεία προκαλούν έντονα ερωτήματα.

Ο 16χρονος

«Το είδος και η βαρύτητα των χτυπημάτων οδηγούν αυτονόητα στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να προέρχονται από ένα μόνο άτομο, και μάλιστα με τη σωματική διάπλαση που είχε ο κατηγορούμενος», είπε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.

Τόνισε δε πως υπάρχουν ρήξεις οργάνων, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, πολλαπλά χτυπήματα και κάταγμα στο πόδι, στοιχεία που θα πρέπει να συνδυαστούν με την ιατροδικαστική έκθεση και το βιντεοληπτικό υλικό, τα οποία αναμένονται εντός των επόμενων ημερών.

Ο δικηγόρος σημείωσε επίσης ότι, όταν το παιδί μπήκε στο προποτζίδικο, φαινόταν να περπατά κανονικά και σε σχετικά καλή κατάσταση. Παρέμεινε στην τουαλέτα του καταστήματος για περίπου 20 λεπτά και, όπως είπε, κρατούσε μόνο το σαγόνι του από τα χτυπήματα που είχε δεχτεί.

Αναφερόμενος στην κοπέλα που τον είδε, τόνισε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως είχε ξυλοκοπηθεί τόσο σοβαρά και ότι η κατάσταση της υγείας του απαιτούσε άμεση μεταφορά στο νοσοκομείο.

«Η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο»

Οι δύο φίλοι του 17χρονου, οι οποίοι τον συνόδευσαν και ήταν αυτόπτες μάρτυρες, ανέφεραν ότι το θύμα τους μιλούσε κανονικά και τους έλεγε απλώς ότι ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του για να κάνει ένα μπάνιο. Τα παιδιά βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο μακριά από το αρχικό περιστατικό και είχαν δει τι συνέβη.

Στην ερώτηση γιατί κανείς δεν παρενέβη για να τους χωρίσει όταν χτυπιόντουσαν, ο δικηγόρος απάντησε ότι μεταξύ ανηλίκων συχνά λειτουργεί ένας άτυπος «κώδικας τιμής», σύμφωνα με τον οποίο δεν επεμβαίνει κανείς σε καβγά, ώστε να μη θεωρηθεί ότι παίρνει το μέρος κάποιου.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρουν οι φίλοι του 17χρονου, τα τραύματα που διαπιστώθηκαν -ρήξη σπλήνας, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη αορτής- δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που φέρονται να έγιναν στο πρώτο περιστατικό. Για τον λόγο αυτό, η οικογένεια πιστεύει ότι υπήρξε και δεύτερος ξυλοδαρμός, σε διαφορετικό σημείο. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος, το παιδί εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου, σε εξωτερικό σημείο με πρόσβαση από πίσω δρόμους.

«Ζητάμε να συνεχιστεί η έρευνα και να εξεταστούν όλες οι πιθανότητες», τόνισε, σημειώνοντας ότι η ανακρίτρια χειρίζεται την υπόθεση με ιδιαίτερη επιμέλεια.

Παράλληλα, έκανε λόγο για ευθύνες και άλλων προσώπων από την ίδια παρέα, αλλά και για σοβαρές ευθύνες υπηρεσιών και της Πολιτείας. Όπως είπε, αν είχαν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητοι έλεγχοι, το έγκλημα θα μπορούσε να είχε αποτραπεί.

Ο δικηγόρος επεσήμανε ακόμη ότι τόσο τα σχολεία όσο και η αστυνομία γνώριζαν τι συνέβαινε, επισημαίνοντας πως σε αυτές τις ηλικίες υπάρχει εκτεταμένη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ σε σπίτια ανηλίκων εντοπίζονται ρόπαλα και σιδηρογροθιές.

«Πρόκειται για μια σκοτεινή πραγματικότητα που εξελίσσεται χωρίς ουσιαστική παρέμβαση και είναι βέβαιο πως, αν δεν αλλάξει κάτι, τέτοια περιστατικά θα επαναληφθούν», υπογράμμισε.

Ο δικηγόρος κλείνοντας επεσήμανε υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο 17χρονος «σκοτώθηκε στο ξύλο» σε δεύτερο περιστατικό που ακολούθησε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν στοιχεία για το ποιοι ενδέχεται να εμπλέκονται και ότι οι ανακρίσεις θα συνεχιστούν.