«Όλα έγιναν για ένα κορίτσι, για μία κοπέλα, που τα είχε με τον γιο μου και ο 17χρονος της έλεγε να χωρίσει τον γιο μου. Η κοπέλα πήγε και το είπε στον γιο μου και αυτό ήταν που ‘άναψε τη φωτιά’». Αυτά ισχυρίζεται η μητέρα του 16χρονου, για την αφορμή που έκανε τον γιο της να ξυλοκοπήσει θανάσιμα τον 17χρονο στις Σέρρες.

Η μητέρα μίλησε στην εκπομπή Live News και είπε ότι νιώθει «χαντακωμένη» για το συμβάν που οδήγησε στον θάνατο τον 17χρονο, και συνέχισε λέγοντας: «Θέλω να ανοίξω μια τρύπα να κρυφτώ, είμαι χάλια, ντρέπομαι. Σκέφτομαι και τη μάνα του άλλου παιδιού. Πρώτα κλαίω τον 17χρονο και μετά τον γιο μου, που θα πάει στη φυλακή και θα καταστραφεί κι αυτός».

Στη συνέχεια, η μητέρα του ανήλικου έδωσε τις δικές της απαντήσεις για το δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε ο 16χρονος. Ισχυρίστηκε πως όταν η πρόνοια επισκέφτηκε το σπίτι τους, τα βρήκε όλα άψογα. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» πάντως είχε στείλει κατεπείγουσα αναφορά στον εισαγγελέα για τον 16χρονο από το 2022, καταγγέλλοντας ένα ιδιαιτέρως προβληματικό περιβάλλον. Η μητέρα του 16χρονου δίνει τη δική της απάντηση μέσω της εκπομπής σε όλα όσα έχουν ειπωθεί:

«Δεν ήταν παραμελημένα τα παιδιά μου. Για άλλο λόγο μου έστειλαν την Πρόνοια. Μίλησαν με τα παιδιά χωριστά και έφυγε. Η ίδια μου η αδελφή μου έκανε την καταγγελία. Δύο μήνες δεν είχαμε ρεύμα το καλοκαίρι, αλλά πήγαιναν στον παππού και τη γιαγιά. Μου άφησε χρέη ο σύζυγός μου όταν πέθανε. Η επιμελήτρια ανηλίκων ερχόταν και έβλεπε τα παιδιά. Δεν μου τα πήραν. Φυσικά έχω ευθύνη, έπρεπε να βάλω όρια πιο νωρίς. Δεν είχε δώσει δείγματα ποτέ ο μικρός. Δεν το περίμενα. Εγώ είχα θέματα με τα ναρκωτικά, αλλά έμεινα καθαρή όσο μεγάλωνα τα παιδιά. Και τα δύο μου παιδιά τα επιβλέπουν από επιμελήτρια. Δεν χτύπησαν ποτέ τα παιδιά μου, τα μεγάλωσα με ελευθερία και δεν έπρεπε».