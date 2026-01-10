Με δύο γκολ του Κωνσταντέλια και ένα του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ δεν είχε κανένα πρόβλημα απέναντι στον Παναιτωλικό και τον νίκησε με 3-0, παραμένοντας σε τροχιά κορυφής.

Ο αγώνας άρχισε με τους φιλοξενούμενους να έχουν κατοχή μπάλας και να προσπαθούν να πιέσουν από νωρίς, οι γηπεδούχοι όμως ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη καλή στιγμή, στο 9′, με το γύρισμα του Ματσάν για τον Άλεξιτς που δεν βρήκε γεμάτα τη μπάλα και έχασε την ευκαιρία.

Όπως και να έχει, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου διατήρησε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο 19′ είχε την πρώτη της ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια που αρχικά νικήθηκε από τον Κουτσερένκο και στην επαναφορά έστειλε τη μπάλα άουτ. Λίγα λεπτά μετά, όμως, εξιλεώθηκε…

Στο 26′ ο Κένι έκανε το γύρισμα από δεξιά σηκώνοντας τη μπάλα και ο Κωνσταντέλιας με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1. Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε, πλέον, το προβάδισμα και στο 31′ έφτασε πολύ κοντά και στο δεύτερο γκολ, με τον Κουτσερένκο να λέει «όχι» στον Τάισον και τον Ζαφείρη να κάνει το σουτ στην επαναφορά με τη μπάλα να κοντράρει και να πάει στο δοκάρι.

Οι «ασπρόμαυροι» παρέμεναν στην επίθεση καθώς ήλεγχαν πλήρως την κατάσταση και έψαχναν το δεύτερο γκολ, το οποίο πέτυχαν στο 45’+1′, όταν ο Ζίβκοβιτς βρήκε τον Γιακουμάκη και αυτός με ωραίο γυριστό σουτ έγραψε το 0-2.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν ήδη βάλει βάσεις νίκης και αυτή οριστικοποιήθηκε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 57′, όταν ο Μπάμπα έβγαλε τη σέντρα και η μπάλα κόντραρε στον Μαυρία και κατέληξε στον Κωνσταντέλια, ο οποίος από κοντά έκανε το 0-3.

Από εκεί και πέρα, με τα πάντα να έχουν κριθεί πλέον, οι δύο προπονητές έκαναν τις αλλαγές τους και ο ΠΑΟΚ πήρε ξεκούραστα τη νίκη και είναι στους 38 βαθμούς, στο -1 από τον Ολυμπιακό και στο +1 από την ΑΕΚ που παίζει την Κυριακή (11/1) με τον Άρη.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (82′ Γκουστάβ), Γκαρσία (66′ Μίχαλακ), Σιέλης, Μανρίκε, Κόγιτς, Σατσιάς (88′ Νικολάου), Εστεμπάν (66′ Μπρέγκου), Ενκολολό (88′ Αγαπάκης), Ματσάν, Άλεξιτς.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (71′ Οζντόεφ), Μεϊτέ (71′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (77′ Πέλκας), Τάισον (77′ Ντεσπόντοφ), Γιακουμάκης (71′ Γερεμέγεφ).