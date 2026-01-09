Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λαμβάνει η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορινθίας, όταν ένα όχημα «καρφώθηκε» σε παρακείμενο σπίτι και έκοψε το νήμα της ζωής των δύο παιδιών που επέβαιναν σε αυτό.

Του αναποκριτή μας από το patrisnews.gr για την Ηλεία.

Οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για κόντρες που έκανε το συγκεκριμένο όχημα με έτερο, το οποίο αμέσως μετά το συμβάν εξαφανίστηκε. Το δε βίντεο που δόθηκε από το πρατήριο υγρών καυσίμων που κατέγραψε την πορεία του είναι σοκαριστικό.

Οι πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άτομα από το παραμορφωμένο όχημα σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Η άμεση διακομιδή τους στο νοσοκομείο της Κορίνθου, δυστυχώς, δεν έσωσε τη ζωή τους. Ευτυχώς επίσης, τη στιγμή της πρόσκρουσης στο σπίτι ουδείς από τους ενοίκους του δεν βρισκόταν στην αυλή.

Η είδηση πως τα άτομα που βρίσκονταν στο όχημα ήταν ανήλικα και μάλιστα χωρίς δίπλωμα σοκάρει ακόμα περισσότερο, αν και είναι στην περιοχή «κοινό μυστικό» η ύπαρξη του φαινομένου, ειδικά στις τάξεις των Ρομά.

Τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι μόλις 17 και 18 ετών αντίστοιχα. Ζευγάρι στη ζωή, όπως αποκαλύπτουν οι αναρτήσεις των φίλων τους, που στην κυριολεξία χθες «έριξαν» τα social media με τον θρήνο τους.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Χθες (8.1.2026) το πρωί, στο 4,8ο χλμ της Ε.Ο. Κορίνθου – Εξαμιλίων, Ι.Χ.Ε. όχημα, που οδηγούσε 17χρονος ημεδαπός και στο οποίο επέβαινε 18χρονη ημεδαπή, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάντρα οικίας, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των ανωτέρω. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου».