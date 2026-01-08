Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου μια γυναίκα και ένας άνδρας έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, αυτοκίνητο που κινούνταν στην περιοχή εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κατοικία, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβατών.

Η ηλικία των δύο ατόμων δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, αλλά πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεαρά άτομα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων, αστυνομικοί της Τροχαίας, καθώς και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, σύμφωνα με το korinthostv.