Είκοσι εννέα άτομα που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη συνελήφθησαν από την αστυνομία, δήλωσε ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μινεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ένας αστυνομικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας.

Υπενθυμίζεται ότι η 37χρονη οδηγός έχασε τη ζωή της αφότου δέχθηκε πυροβολισμούς από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), ενώ ήταν σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση ελέγχου μεταναστών.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χαρακτήρισε τον πυροβολισμό πράξη αυτοάμυνας, αλλά τοπικοί αξιωματούχοι αντέκρουσαν τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης.

Η γυναίκα δέχθηκε τον πυροβολισμό κατά τη διάρκεια ενός ελέγχου τροχαίας σε μια κατοικημένη γειτονιά νότια του κέντρου της Μινεάπολης, και περίπου 1,6 χιλιόμετρα από το σημείο όπου δολοφονήθηκε ο Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό το 2020.

Ο θάνατός της γυναίκας είχε σαν αποτέλεσμα στο σημείο να συγκεντρωθεί γρήγορα ένα πλήθος εκατοντάδων οργισμένων διαδηλωτών, μερικοί από τους οποίους συνάντησαν βαριά οπλισμένους ομοσπονδιακούς πράκτορες που φορούσαν αντιασφυξιογόνες μάσκες και τους απώθησαν ρίχνοντάς τους χημικά.

Here's the best angle of the ICE shooting in Minneapolis. Absolutely unnecessary. The victim is reported to be a legal observer and U.S. citizen.

Τα τελευταία λόγια της 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Ο πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων Τζόναθαν Ρος σήκωσε την κάμερα του τηλεφώνου του και κατέγραψε βίντεο που ένα λεπτό αργότερα τον δείχνει να τραβά το όπλο του και να πυροβολεί θανάσιμα την 37χρονη Ρενέ Νικόλ Γκουντ που σκοτώθηκε την Τετάρτη στη Μινεάπολη.

Το νέο βίντεο που δημοσιεύθηκε δείχνει το Honda Pilot της Γκουντ παρκαρισμένο στη μέση ενός δρόμου, εμποδίζοντας την κυκλοφορία.

“Εντάξει, φίλε, δεν είμαι θυμωμένη“, λέει η Γκουντ και ο πράκτορας περπατάει γύρω από το όχημα για να ελέγξει την πινακίδα κυκλοφορίας, ενώ στη συνέχεια συνάδελφός του τη διατάζει να βγει.

“Βγες από το αυτοκίνητο“, ακούγεται να λέει ο πράκτορας πριν πυροβολήσει θανάσιμα την Γκουντ καθώς εκείνη επιτάχυνε.

Το νέο υλικό δεν τεκμηριώνει την εκδοχή των αμερικανικών αρχών που ανέφεραν ότι η Ρενέ Νικόλ Γκουντ φέρεται να προσπάθησε να ρίξει το όχημά της πάνω σε ομοσπονδιακούς πράκτορες κατά τη διάρκεια επιχείρησης.

Το όχημα της 37χρονης φαίνεται να συγκρούεται με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, σύμφωνα με το CNN.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της έχουν πυροδοτήσει θύελλα επικρίσεων κατά της κυβέρνησης Τραμπ και καταδίκη των ενεργειών των πρακτόρων της ICE.

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι οι πράκτορες ενήργησαν σε αυτοάμυνα και χαρακτήρισαν το περιστατικό πράξη εγχώριας τρομοκρατίας, ενώ αντιπολιτευόμενοι Δημοκρατικοί έχουν απορρίψει τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας.