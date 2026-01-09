Η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, η 37χρονη μητέρα που σκοτώθηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα των ΗΠΑ την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει με το αυτοκίνητό της, φέρεται να ήταν «μαχήτρια» του «ICE Watch», μιας ομάδας ακτιβιστών που εργάζονταν για να «καταγράφουν και να αντιστέκονται» στην ομοσπονδιακή καταστολή της μετανάστευσης στη Μινεσότα, σύμφωνα με όσα γράφει η New York Post.

Η 37χρονη, η οποία μετακόμισε στη Μινεάπολη πέρυσι, φέρεται να ήρθε σε επαφή με τους ακτιβιστές μέσω του σχολείου στο οποίο πηγαίνει ο 6χρονος γιος της, το οποίο διαφημίζει ότι βάζει την «κοινωνική δικαιοσύνη πάνω απ’ όλα» και πως δίνει προτεραιότητα στη «συμμετοχή των παιδιών στον πολιτικό και κοινωνικό ακτιβισμό», σύμφωνα με πολλές τοπικές πηγές.

«Ήταν μαχήτρια. Πέθανε κάνοντας αυτό που ήταν σωστό», δήλωσε στην The Post μια μητέρα ονόματι Leesa, της οποίας το παιδί φοιτά στο ίδιο σχολείο.

«Η Ρενέ Γκουντ είχε εκπαιδευτεί για το πώς να αντιμετωπίζει τους πράκτορες της ICE — τι πρέπει να κάνει και τι να αποφύγει. Ήταν μια πολύ εμπεριστατωμένη εκπαίδευση», είπε η Leesa.

«Να ακούς τις εντολές, να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου και να σφυρίζεις όταν δεις έναν πράκτορα της ICE», πρόσθεσε.

Μέσω της δραστηριοποίησή της στην κοινότητα του σχολείου, η Γκουντ εντάχθηκε στο «ICE Watch» — μια ομάδα ακτιβιστών που σύμφωνα με τη Post είχαν σκοπό την παρεμπόδιση των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη.

«Η ομάδα ξεκίνησε σαν μια “χαλαρή” ένωση ακτιβιστών, αλλά πρόσφατα έχει συνδεθεί με πιο ριζοσπαστικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι Twin Cities Ungovernables», γράφει η Post.

«Από όσο καταλαβαίνω, συμμετείχε σε δράσεις κοινωνικής δικαιοσύνης… είμαστε μια πολύ δεμένη κοινότητα και πολλοί γονείς είναι [ακτιβιστές]», δήλωσε στην The Post ο πρώην καθηγητής γυμναστικής του Southside, Rashad Rich, ο οποίος παραιτήθηκε από το σχολείο τον προηγούμενο μήνα.

Ο Rich ανέφερε ακόμα ότι στο σχολείο γινόταν τακτικά συζητήσεις για θέματα τρέχοντος ενδιαφέροντος, όπως η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και ότι τον προηγούμενο μήνα οι μαθητές πήγαν σε εκπαιδευτική εκδρομή όπου έμαθαν για τα «ζητήματα των Αβορίγινων» — αναφερόμενοι στους ιθαγενείς της απομακρυσμένης Αυστραλίας.