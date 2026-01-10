Οι Μπάρναμπας Βάργκα και Μάρτιν Γκεοργκίεφ υπολογίζονται κανονικά από τον Μάρκο Νίκολιτς για τον εκτός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη, την Κυριακή (11/1), στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Η Ένωση έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο το 2025 καθώς κατάφερε να ανέβει στην 1η θέση της βαθμολογίας και θέλει να μπει με το δεξί στο 2026 και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας, τονώνοντας κι άλλο την αυτοπεποίθησή της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία να ξεκουραστεί την περίοδο των εορτών, από την άλλη όμως, όπως συμβαίνει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είναι ένα ερώτημα το πώς θα παρουσιαστεί στην επανέναρξη του πρωταθλήματος.

Όπως και να έχει, η απάντηση θα δοθεί την Κυριακή (11/1), με τον Σέρβο τεχνικό να υπολογίζει και τους δύο παίκτες που αποκτήθηκαν καθώς αμφότεροι ταξίδεψαν στη Θεσσαλονίκη. Τόσο ο Βάργκα όσο και ο Γκεοργκίεφ είναι στην αποστολή των «κιτρινόμαυρων» και μένει να φανεί το αν θα αγωνιστούν κιόλας.

Αυτός που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να κάνει την πρώτο του εμφάνιση με τη φανέλα της ΑΕΚ, πάντως, είναι ο Βάργκα.