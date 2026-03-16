Στο προηγούμενο επεισόδιο (Πέμπτη 12/3) ο Κωνσταντίνος Χαλουλάκος ήταν ο παίκτης από την Κόκκινη μπριγάδα, που αποχώρησε, σε κλίμα έντονης συγκίνησης.

Απόψε, Δευτέρα 16 Μαρτίου, ξεκινά μια νέα εβδομάδα στο MasterChef 10, με τις δύο μπριγάδες να βρίσκονται μαζί στην κουζίνα. Η στιγμή που όλοι περίμεναν, η ένωση των δύο μπριγάδων, έχει φτάσει.

Οι 22 διαγωνιζόμενοι, που κατάφεραν να αντέξουν μέχρι εδώ, δηλώνουν έτοιμοι για την εκρηκτική συνέχεια, με τον διαγωνισμό να ανεβάζει ταχύτητα.

Μέχρι τώρα, οι παίκτες της Κόκκινης και της Μπλε μπριγάδας ζούσαν και μαγείρευαν ξεχωριστά και βρίσκονταν μόνο στις Ομαδικές Δοκιμασίες. Απόψε, όμως, όλα αλλάζουν και οι δύο μπριγάδες θα συνυπάρχουν στο ίδιο σπίτι και θα συγκρούονται μαγειρικά κάθε μέρα.

Μέχρι στιγμής, στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, οι δύο μπριγάδες είναι ισόπαλες με σκορ 3-3. Αν και πλέον θα βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, θα παραμείνουν αντίπαλοι μέχρι το τέλος, όπου μία μπριγάδα θα επικρατήσει στην τελική μαγειρική αναμέτρηση, στη «μητέρα των μαχών».

Μόνο πέντε μέλη της νικήτριας μπριγάδας θα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό! Ανάμεσά τους θα βρίσκονται ο δεύτερος φιναλίστ του MasterChef 10, που θα κερδίσει χρηματικό έπαθλο 30.000 ευρώ, αλλά και ο επόμενος ή η επόμενη MasterChef της Ελλάδας, που θα κερδίσει τον τίτλο, το τρόπαιο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ συνολικά.

Έντεκα μέλη από την Μπλε και έντεκα από την Κόκκινη μπριγάδα, ετοιμάζονται απόψε να «συγκρουστούν» μαγειρικά για πρώτη φορά στη δοκιμασία του Mystery Box.

Μπαίνοντας στην κουζίνα του MasterChef 10 θα αντικρίσουν στους πάγκους τους 22 κουτιά: 11 διάφανα και 11 λευκά. Η διαφορά είναι ότι στα διάφανα θα μπορούν να δουν τα υλικά που περιέχουν, ενώ στα λευκά τα υλικά είναι κρυμμένα.

Έντεκα κουτιά, έντεκα μέλη σε κάθε μπριγάδα και έντεκα μονομαχίες! Ένας παίκτης της Κόκκινης μπριγάδας εναντίον ενός παίκτη της Μπλε. Ο νικητής κάθε μονομαχίας θα κερδίζει έναν πόντο για την μπριγάδα του. Στο τέλος της δοκιμασίας, η μπριγάδα με τους περισσότερους πόντους, θα είναι η νικήτρια και όλα τα μέλη της θα παραμείνουν ασφαλή! Από την ηττημένη μπριγάδα, όσοι κερδίσουν στη μονομαχία τους θα παραμείνουν επίσης ασφαλείς! Αντίθετα, όσοι χάσουν στη μονομαχία τους θα είναι αυτόματα υποψήφιοι για αποχώρηση.

Αυτή την ιδιαίτερη εβδομάδα θα έχουμε δύο αποχωρήσεις από την κουζίνα του MasterChef 10, με την πρώτη να πραγματοποιείται αύριο (Τρίτη 17/3). Γι’ αυτό και τα μέλη κάθε μπριγάδας πρέπει να κυνηγήσουν τη νίκη και τον πόντο, αφού είναι ο μόνος τρόπος για να παραμείνουν ασφαλείς.

Ποια μπριγάδα θα καταφέρει να κερδίσει τους περισσότερους πόντους και ποιοι θα είναι υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

