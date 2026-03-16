Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από χθες το βράδυ το ειδικό ωράριο λειτουργίας στη Γραμμή 2 του Μετρό, λόγω των εκτεταμένων έργων για την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G.

Χθες το βράδυ, στον σταθμό «Ακρόπολη» ο σταθμός έκλεισε ακριβώς στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το κανονικό, προκειμένου να πιάσουν δουλειά τα τεχνικά συνεργεία.

Οι προσωρινές αυτές ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα «Ομόνοια – Ακρόπολη» και θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου.

​Συγκεκριμένα, από Κυριακή έως και Πέμπτη, οι σταθμοί Ομόνοια (Γραμμή 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (Γραμμή 2) και Ακρόπολη θα τερματίζουν τη λειτουργία τους στις 21:40. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός κανονικά για τη Γραμμή 3 (Δημοτικό Θέατρο – Αεροδρόμιο), ενώ ο σταθμός Ομόνοια θα εξυπηρετεί αδιάκοπα το κοινό για τη Γραμμή 1 (Πειραιάς – Κηφισιά).

​Οι εργασίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας για την επιτάχυνση του έργου, το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση της ασφάλειας και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του δικτύου.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41).

Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20 (από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ16 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις: