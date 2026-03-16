Η κρίση στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν θα βρεθούν στο προσκήνιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 25 Απριλίου 2026, σε μια συγκυρία κατά την οποία η διεθνής ασφάλεια, οι γεωπολιτικές ισορροπίες και η σταθερότητα των παγκόσμιων αγορών δοκιμάζονται έντονα, εντείνοντας την αβεβαιότητα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Το Φόρουμ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και φέρνει στους Δελφούς σημαντικές προσωπικότητες, κορυφαία think tanks, ερευνητές και αναλυτές υψηλού επιπέδου από την ευρύτερη περιοχή και τη διεθνή κοινότητα. Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξεταστεί η τρέχουσα κατάσταση με επίκεντρο το Ιράν, αναδεικνύοντας τους κλυδωνισμούς που προκαλεί ο πόλεμος και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στη διεθνή πολιτική και οικονομία. Πώς θα επηρεαστεί η περιφερειακή ασφάλεια από μια παρατεταμένη κρίση; Ποιες προοπτικές υπάρχουν για τη σταθερότητα στην περιοχή και τη διατήρηση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή; Τι μέτρα μπορούν να ληφθούν για να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις;

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα καθώς και οι νέες ισορροπίες που ενδέχεται να διαμορφωθούν, αναμένεται να μπουν στο μικροσκόπιο μιας αναλυτικής συζήτησης με τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων, των William Wechsler, Ανώτερος Διευθυντής, Κέντρο Rafik Hariri και Προγράμματα Μέσης Ανατολής, Atlantic Council, ΗΠΑ, Udi Dekel, Διευθυντή του ερευνητικού προγράμματος «Από τη Σύγκρουση στις Συμφωνίες» στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας (INSS), και Soli Özel, Ανώτερου Λέκτορα Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντίρ Χας της Τουρκίας. Στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του Φόρουμ, αφιερώνεται ειδικό πάνελ στο Ιράν, προκειμένου να αναδειχθούν οι πολλαπλές πτυχές του ζητήματος. Η θεματολογία επικεντρώνεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις όσο και στις εξωτερικές στρατηγικές του Ιράν, εξετάζοντας τις επιδράσεις που ασκεί στην περιφερειακή ασφάλεια και τη διεθνή σκηνή.

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν προσωπικότητες με βαθιά γνώση της περιοχής και της παγκόσμιας πολιτικής: ο Mohamed Amersi, Πρόεδρος του Ιδρύματος Amersi στην Αγγλία, η Maha Yahya, Διευθύντρια του Κέντρου Malcolm H. Kerr Carnegie για τη Μέση Ανατολή στο Λίβανο, ο Faisal Abbas, Διευθυντής Σύνταξης του Arab News, ο πρώην Πρωθυπουργός του Ισραήλ (2006-2009), Ehud Olmert και η Sanam Vakil, Διευθύντρια του Προγράμματος για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο Chatham House.

Στις εκτιμήσεις για τα σενάρια της επόμενης ημέρας, με έμφαση και στην ισραηλινή οπτική, θα τοποθετηθούν επίσης οι Alon Etkin, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Έργων στο Υπουργείο Περιφερειακής Συνεργασίας του Ισραήλ, Carmit Valensi, Σύμβουλος στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ και στο INSS, Esteban Klor, Καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και συνεργάτης του INSS, Ran Peleg, Διευθυντής του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων Μέσης Ανατολής στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, και Yoel Guzansky, Ανώτερος Ερευνητής στο INSS και στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ξεχωριστή βαρύτητα προσδίδει και η συμμετοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων με βαθιά γνώση της αραβικής διπλωματίας, της περιφερειακής στρατηγικής και των διεθνών ισορροπιών, όπως ο Α.Β.Υ. Πρίγκιπας Turki Al Faisal, Ιδρυτής και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος King Faisal και Πρόεδρος του Κέντρου Έρευνας και Ισλαμικών Σπουδών King Faisal στη Σαουδική Αραβία, ο Abdulaziz Sager, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ερευνητικού Κέντρου του Κόλπου, ο Amre Moussa, πρώην Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου (2001-2011) και πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου (1991-2001), ο Paul Salem, Αντιπρόεδρος Διεθνούς Δέσμευσης του Ινστιτούτου Μέσης Ανατολής στο Λίβανο, η Ebtesam Al-Ketbi, Πρόεδρος του Κέντρου Πολιτικής των Εμιράτων, και ο Mohammed Soliman, Διευθυντής για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική στο McLarty Associates στις ΗΠΑ. Οι παρεμβάσεις τους ενισχύουν τον διάλογο από τη σκοπιά της περιφερειακής διπλωματίας, της στρατηγικής ανάλυσης και των μεταβαλλόμενων συσχετισμών ισχύος στη Μέση Ανατολή.

Το 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών εστιάζει στις διεθνείς επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου για τις εξελίξεις και τις νέες παραμέτρους που ανακύπτουν στην περιοχή.