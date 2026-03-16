Η συγκλονιστική σειρά «Grand Hotel» του ANT1 έρχεται απόψε στις 21:00 με ένα διπλό επεισόδιο γεμάτο ανατροπές και μυστικά που έρχονται στο φως.

Δείτε sneak preview:

Η Αλίκη ξεσπά στην Κυβέλη για τον Ρήγα! «Ερωτεύτηκες τον άνθρωπο που βασάνισε και κακοποίησε το ίδιο σου το παιδί;»

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Κυβέλη όλη την αλήθεια για τη σχέση του με τον Χατζημήτρο

Όσα θα δούμε στο αποψινό διπλό επεισόδιο:

Η Αλίκη είναι σοκαρισμένη με τη σχέση της μητέρας της με τον Ρήγα και η σύγκρουσή τους είναι καταστροφική. Αναζητά τη στήριξη του Πέτρου, αλλά εκείνος χάνεται στο ποτό και τσακώνεται άσχημα με τον Άρη, πιστεύοντας ότι συνεχίζει να έχει σχέση με την Αλίκη. Η Κυβέλη, ράκος μετά τη σύγκρουσή της με την Αλίκη, είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να τα παρατήσει όλα και να φύγει με τον Ρήγα, ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει και τον κίνδυνο να αποκαλυφθεί η εμπλοκή του στη δολοπλοκία εναντίον του Νικόλα.

Η Αλίκη προσπαθεί να εξηγήσει στον Πέτρο ότι δεν συμβαίνει τίποτα με τον Άρη, χωρίς να μπορεί να του πει ότι ο λόγος που συναντιούνται είναι να βρουν αποδείξεις για την απόπειρα εναντίον του… Ο Νικόλας στήνει παγίδα στην Ελένη και συνειδητοποιεί ότι όσα του έχει πει είναι ψέματα. Την ίδια στιγμή, ο Αλέξανδρος συνεργάζεται με τον Ιάσονα για να παγιδέψουν τη Σοφία. Στο δικαστήριο, η Θεώνη καταθέτει υπέρ του Χαραλάμπη, αλλά ο δικηγόρος του Χατζημήτρου τη ρωτάει αν ο άνδρας ήταν πάντα πιστός στο γάμο τους…

Η Αλίκη αποφασίζει να μεταβιβάσει το ποσοστό της του ξενοδοχείου στον Άρη για να προστατέψει τον Πέτρο από τα αντίποινα του Ρήγα και του Χατζημήτρου. Ο Αλέξανδρος στήνει παγίδα στη Σοφία και την φωτογραφίζει να φιλιέται με τον Ιάσονα. Έτσι, έχοντας πια αποδεικτικά στοιχεία της μοιχείας της, της ζητά να φέρει πίσω και να του δώσει τον γιο τους.

Ο Νικόλας φανερώνει στην Ελένη ότι ξέρει τα πάντα για όσα έχει κάνει εναντίον του και τη διώχνει για πάντα από το ξενοδοχείο, αφού πρώτα εξασφαλίσει την υπογραφή της για την ακύρωση του γάμου τους. Η Κυβέλη αποκαλύπτει στη Σοφία και τον Ιορδάνη τη σχέση της με τον Ρήγα. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δικαστήριο του Χατζημήτρου και του Χαραλάμπη με νέους μάρτυρες που αλλάζουν τα δεδομένα. Ο Χρόνης, για να ανακαλύψει ποιος είναι ο σπιούνος του Χατζημήτρου μέσα στο Τμήμα, αφήνει να διαρρεύσει μια πληροφορία που πιστεύει ότι θα τον προδώσει. Και δεν έχει άδικο…

Ο Ρήγας αποκαλύπτει στην Κυβέλη ότι ο Χατζημήτρος είναι αδερφός του και ότι τον απειλεί για να του παραδώσει το Grand Hotel. Η Ελένη λέει στον Πέτρο ότι η Αλίκη και ο Άρης κάτι του κρύβουν. Ο Πέτρος, διαλυμένος ψυχολογικά, ζητάει από την Αλίκη εξηγήσεις.

Εκείνη, μη μπορώντας να του πει ακόμη ποιος πραγματικά έδωσε εντολή για τη δολοφονία του, του ζητάει λίγο χρόνο, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν συμβαίνει τίποτα με τον Άρη. Εκείνος, θολωμένος από τα γεγονότα, της λέει πως δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο έτσι αυτή η σχέση…