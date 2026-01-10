Ο Μάριος Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Μπάρναμπας Βάργκα στην ΑΕΚ και του είπε πως η μεταγραφή του είναι το δώρο για την ομάδα και τους φιλάθλους της, ζητώντας του να δείξει μέσα στο γήπεδο ποιος είναι.

Την Πρωτοχρονιά η Ένωση συμφώνησε με τη Φερεντσβάρος, στην οποία θα δώσει το ποσό των 4,5 εκατ. ευρώ, για την απόκτηση του 31χρονου Ούγγρου φορ, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να τον καλωσορίζει με θερμά λόγια.

«Μπάρναμπας, καλωσόρισες στην ΑΕΚ. Όταν μιλήσαμε κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων διακοπών, είδα έναν άνθρωπο με πάθος και με σπίθα. Νιώθω ότι καταλαβαίνεις το οικογενειακό κλίμα και το όραμα της ΑΕΚ. Εκείνο το βράδυ που μιλήσαμε, ήμασταν απόλυτα στην ίδια συχνότητα και όλα όσα έπρεπε να γίνουν, τόσο σε τυπικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο -αφού όλα είχαν «κλειδώσει» μεταξύ μας- το μόνο που απέμενε ήταν να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Όπως γνωρίζεις, έκανα τα πάντα από την πλευρά μου, ώστε να είναι ικανοποιημένη και η Φερεντσβάρος και να ολοκληρωθεί η συμφωνία μας. Είσαι σημαντικός για εμάς όχι μόνο ως ποδοσφαιριστής, αλλά και λόγω του πάθους σου και του χαρακτήρα σου. Οπότε, χωρίς πολλά λόγια και χωρίς καθυστέρηση, μπες στο γήπεδο, δείξε ποιος είσαι, κάνοντας αυτό που ξέρεις να κάνεις καλύτερα», ήταν τα λόγια του Ηλιόπουλου, ο οποίος είπε στον 31χρονο επιθετικό ότι ήταν το δώρο για την ομάδα και τους φιλάθλους.

Όσο για τον Βάργκα, είπε τα εξής: «Καταρχάς, πιστεύω ότι δύσκολα θα μπορούσα να έχω καλύτερη υποδοχή από αυτή, όλοι ήταν πραγματικά πολύ φιλικοί. Και πράγματι, όπως είπε και ο πρόεδρος, μιλήσαμε στη διάρκεια των διακοπών μου και όπως ανέφερε κι εκείνος, ήταν μια αρκετά παθιασμένη συζήτηση, και νομίζω ότι ήμασταν απόλυτα στο ίδιο μήκος κύματος.

Το ένιωσα ότι ήθελε οπωσδήποτε να με φέρει εδώ. Γι’ αυτόν τον λόγο αποφάσισα να έρθω στην ΑΕΚ και φυσικά θέλω να κάνω τα πάντα για την ομάδα, θέλω να γίνουμε πρωταθλητές. Οπότε θα προσπαθήσω να αποδώσω όσο το δυνατόν καλύτερα, να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, και τότε όλοι θα είμαστε ικανοποιημένοι».